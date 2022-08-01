¿Cómo tramitar el acta de concubinato en CDMX 2022?

Los matrimonios civiles y las bodas por la Iglesia van a la baja en México, las parejas prefieren vivir en unión libre y el acta de concubinato es el documento legal con el que puedes realizar diferentes trámites que con el paso del tiempo se vuelven indispensables, aquí te decimos cómo tramitarla en la CDMX 2022.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020 se registraron 335 mil 563 matrimonios y en ese mismo año se reportó que 20 por ciento de la población de 15 años en adelante vive en unión libre.

Las parejas que llevan varios años viviendo juntas pueden legalizar su relación con el acta de concubinato que les servirá para los trámites legales y de salud, por ejemplo, acceder a una pensión o a un seguro.

Pero cómo tramitar el acta de concubinato en la Ciudad de México (CDMX) en lo que resta del año 2022, aquí te explicamos paso a paso:

Para empezar, la pareja debe acreditar que tiene más de dos años viviendo en unión libre o comprobar que tienen un hijo en común.

¿Qué documentos se requieren para tramitar el acta de concubinato en CDMX 2022?

La solicitud debidamente requisitada.

Identificación oficial de los comparecientes.

Copia certificada de reciente expedición de acta de nacimiento de los interesados.

Copia certificada de reciente expedición de acta de nacimiento de los hijos.

Constancia de inexistencia de matrimonio de ambos interesados.

Comprobante de domicilio de la CDMX en que habitan, no mayor a tres meses.

Acreditar fehacientemente con documentos que viven juntos en un periodo mínimo de dos años.

En caso de muerte de una de las personas se puede realizar el mismo trámite pero llevando el acta de defunción de la persona para beneficiarte de una posible pensión de viudez.

¿Qué precio tiene el acta de concubinato en la CDMX? De acuerdo con el Registro Civil de la Ciudad de México, el acta de concubinato tiene un costo de 85 pesos en la capital y no se puede tramitar en línea, solo presencial.

¿Vives en unión libre con tu pareja? Toma nota, en el #RegistroCivilCDMX, te decimos cómo puedes tramitar el acta de concubinato; podrás acceder a una pensión, seguro y otros trámites. pic.twitter.com/CTWUUYUVtP — Registro Civil de la Ciudad de México (@DGRCivilCDMX) July 19, 2022

¿Cómo tramitar el acta de concubinato en el Edomex?

La pareja que vive en unión libre debe acudir a la Oficialía Mediadora-Conciliadora para solicitar la realización de la constancia de concubinato en compañía de dos testigos que no sean familiares. El costo del acta de concubinato en el Estado de México es de 96 pesos.