Así es como puedes tramitar la tarjeta Va y Ven en Mérida, Yucatán con tarifa social

En Yucatán existe el servicio de transporte Va y Ven, que comprende diversas rutas en Mérida y conecta a municipios como Tekax, Valladolid y Tizimín. El pago del pasaje para estos autobuses es por medio de una tarjeta inteligente.

Sin embargo, algunas personas pueden verse beneficiadas con una tarifa social, la cual reduce el costo de transbordos e incluso con la gratuidad a las personas con discapacidad.

¿Cuánto cuesta el Va y Ven?

El Decreto 495/2022 detalla que la tarifa ordinaria para el transporte Va y Ven es de 12 pesos. Sin embargo, la tarifa social es de 5 pesos en el caso de estudiantes y personas adultas mayores de sesenta años. En el caso de personas con discapacidad, están exentas del pago del pasaje. Los menores de seis años de edad también están exentos.

¿Qué requisitos piden para la tarjeta con tarifa social de Va y Ven?

Para las personas que estén interesadas en obtener una tarifa inteligente del sistema de transporte Va y Ven, es necesario que cumplan con requisitos si son estudiantes, adultos mayores o personas con discapacidad.

En el caso de estudiantes:



Constancia vigente con firma y sello de la escuela.

Identificación oficial con fotografía como la del INE o Clave Única de Registro de Población (CURP)

Para adultos mayores:



INE o CURP.

Comprobante de domicilio.

Y las personas con discapacidad deberán presentar:



Credencial de Discapacidad del DIF o constancia médica de un especialista emitida por alguna institución de salud pública.

INE o CURP.

¿Cómo tramito la tarjeta social de Va y Ven?

Existen dos formas para tramitar la tarjeta Va y Ven con tarifa social: una es acudir presencialmente a los módulos instalados de forma itinerante o en las oficinas del sistema de transporte, ubicadas en la calle 39 #523 x 66 y 72 Avenida Reforma, colonia Centro, en Mérida, Yucatán.

La nueva ruta Circuito Poniente, Plazas y Universidades que se integra al Sistema de Transporte #VaYVen cuenta por primera vez con tarifa social para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. En equipo seguimos cambiando la movilidad en #Yucatán. pic.twitter.com/ZZ84JYZeRl — Mauricio Vila (@MauVila) August 7, 2023

La otra es subir los documentos y realizar la solicitud en línea a través del portal oficial, donde es necesario registrar el expediente digital y esperar dos días hábiles para saber la respuesta al trámite. Sin embargo, para recoger la tarjeta es necesario acudir a las oficinas del sistema.

Las tarjetas de tarifa social de Va y Ven para estudiantes y adultos mayores son de color amarillo, mientras que las de personas con discapacidad son en color blanco. Los estudiantes de educación media superior y superior tendrán una vigencia del plástico por seis meses, en tanto que los estudiantes de educación básica, adultos mayores y con discapacidad tendrán una vigencia de un año.