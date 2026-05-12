Colectivo Mexicanos Contra el Narco exige al INE cancelar registro de Morena por vínculos con el crimen organizado

El Colectivo Mexicanos Contra el Narco ha sacudido el tablero político al presentar una queja formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE). La exigencia es contundente: iniciar el proceso para que Morena pierda su registro como partido político nacional. La acusación sostiene que el partido ha utilizado recursos y estructuras del crimen organizado para movilizar el voto y subvertir la democracia en México de manera sistemática.

Los antecedentes del partido con el narcotráfico: ¿En qué se basa la denuncia?

El abogado Leonardo Zúñiga explicó que esta petición no parte de cero, sino de resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) que ya han documentado la intromisión del narco en procesos donde Morena resultó ganador. Estos son los tres casos clave:

1. Michoacán (2021): La sombra de "Cárteles Unidos"

En la elección para gobernador de 2021, la Sala Superior confirmó que en cuatro municipios del distrito de Lázaro Cárdenas (Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho) hubo violencia generalizada e intervención del crimen organizado.

Grupos armados coaccionaron el voto y expulsaron a representantes de casilla de la oposición. Aunque el Tribunal no anuló la elección completa, sí reconoció que el narco operó a favor del triunfo morenista.

2. Tamaulipas (2022): El financiamiento de los "Huachicoleros" y el Cártel del Golfo

La queja refiere el caso relacionado con Américo Villarreal. El abogado señala que las autoridades electorales documentaron vínculos y financiamiento irregular proveniente de estructuras ligadas al robo de combustible y al Cártel del Golfo. La denuncia subraya que el partido arropó a los candidatos a pesar de los señalamientos de financiamiento paralelo del crimen.

🚨🚨 El Colectivo Mexicanos Contra el Narco presentó queja en el INE para que

SE LE QUITE el registro a Morena por usar dinero del narco para

movilizar comicios.



Aquí lo explica el abogado Leonardo Zúñiga. pic.twitter.com/iW0dUiq5eq — Irving (@IrvingPineda) May 12, 2026

3. Sinaloa y el control del "Cártel de Sinaloa"

Zúñiga cita resoluciones del Tribunal Electoral de Sinaloa que confirman que el crimen organizado realizó una "movilización política y estructura electoral". En este estado, se documentó el secuestro de operadores políticos de la oposición durante la jornada electoral, permitiendo que Rubén Rocha Moya y la estructura de Morena operara sin resistencia.

Colectivo Mexicanos Contra el Narco acusa a Morena de una complicidad sistematizada

De acuerdo con el abogado Zúñiga, la gravedad radica en que no son hechos aislados. Morena es acusado de complicidad por omisión y acción. El partido no ha iniciado procesos de expulsión contra militantes señalados por vínculos con el narco como Rubén Rocha Moya, quien es solamente el último caso.

Aunado a ello, señala que los dirigentes han "arropado" y defendido a candidatos bajo investigación, lo que el colectivo considera una conducta sistemática que amerita la pérdida del registro.