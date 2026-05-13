“No representan al pueblo de México”: Isabel Ayuso lamenta ataques y acusa intentos de sembrar división y miedo

La visita de Isabel Díaz Ayuso a México terminó envuelta en polémica luego de que la presidenta de la Comunidad de Madrid denunciara un ambiente de hostilidad, ataques y polarización política.

En una entrevista, la funcionaria española aseguró que ciertos sectores buscan dividir a la sociedad a través del miedo, el resentimiento y la confrontación.

Isabel Díaz Ayuso: el miedo y la confrontación benefician al poder político

Ayuso señaló que durante los últimos años se han impulsado etiquetas y divisiones sociales que terminan polarizando a la ciudadanía.

Sin mencionar directamente a actores políticos mexicanos en varios momentos de la conversación, sostuvo que existe una estrategia para enfrentar a “ricos contra pobres”, “campo contra ciudad” o “pasado contra futuro”, con el objetivo de mantener a la población tensionada.

La mandataria madrileña también defendió la relación histórica y cultural entre México y España, asegurando que durante su viaje buscó transmitir un mensaje de fraternidad, unidad y valores compartidos entre ambos países.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso), interrumpió su agenda en México tras denunciar boicot y acoso.



En diálogo con @Javier_Alatorre, aborda la polarización política, la lucha de clases y la desigualdad que, asegura, buscan usar para… pic.twitter.com/m86EBo0KAq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 13, 2026

“El mensaje del amor, de la alianza y del mestizaje nos hace fuertes”, expresó al hablar sobre los vínculos históricos entre las naciones hispanas.

Sin embargo, lamentó que parte de sus declaraciones fueran interpretadas como provocaciones o mensajes de odio.

Incluso afirmó sentir “pena” por el ambiente de confrontación generado alrededor de su visita y cuestionó que haya sectores que utilicen el señalamiento político como mecanismo de presión.

Ayuso también advirtió sobre los riesgos de debilitar instituciones como la justicia y el estado de derecho, al considerar que la falta de reglas claras puede derivar en impunidad y persecución contra, empresarios o periodistas.

Según explicó, cuando desaparece la alternancia política y se normaliza el ataque desde el poder, las democracias entran en una etapa peligrosa.

Ayuso volverá a México

Pese a la polémica, aseguró que su experiencia no representa el sentir del pueblo mexicano y destacó los mensajes de apoyo que recibió durante su estancia.

Además, afirmó que volverá a México y expresó su deseo de que la relación entre ambos países pueda mantenerse desde el respeto y la cooperación cultural.