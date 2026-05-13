Los temas más relevantes de la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy 13 de mayo
Sigue el minuto a minuto de la mañanera este miércoles 13 de mayo. La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza el reporte desde Palacio Nacional.
Este miércoles 13 de mayo de 2026, la mañanera de Sheinbaum se lleva a cabo desde el Salón de la Tesorería. En Azteca Noticias presentamos el desglose de los temas tratados. Uno de los temas de agenda corresponde en la violencia y el desplazamiento que están viviendo decenas de indígenas en Chilapa, Guerrero, a causa del narcotráfico.
Mañanera de Sheinbaum hoy 13 de mayo: ¿De qué temas habló la presidenta?
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.