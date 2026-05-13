Los temas más relevantes de la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy 13 de mayo

Este miércoles 13 de mayo de 2026, la mañanera de Sheinbaum se lleva a cabo desde el Salón de la Tesorería. En Azteca Noticias presentamos el desglose de los temas tratados. Uno de los temas de agenda corresponde en la violencia y el desplazamiento que están viviendo decenas de indígenas en Chilapa, Guerrero, a causa del narcotráfico.