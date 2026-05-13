Cambios y restricciones que vendrán al Hoy No Circula el 13 de mayo de 2026

La fuerte lluvia de este martes en la Ciudad de México (CDMX) colapsó las vialidades, pero ¿ya sabes si podrás sacar tu automóvil para la escuela o el trabjo? Así quedó el Hoy No Circula para el miércoles 13 de mayo de 2026.

Toma en cuenta la aplicación de restricciones vehiculares que contempla la normativa en la CDMX, pues de no respetar el calendario oficial del programa ambiental, seguramente serás multado al sacar tu carro aun cuando no debías hacerlo.

¿Qué autos descansan el 13 de mayo de 2026? Así quedó el Hoy No Circula

Aquí te damos las restricciones que habrá y los autos que descansan por el programa Hoy No Circula, el cual tiene como objetivo reducir los niveles de contaminación que emiten los vehículos, pero esta regla no se aplicará a todos.

Los automóviles que deberán quedarse en casa para no ser multados, son aquellos que tengan los siguientes elementos:

Hoy No Circula 13 de mayo de 2026

Color del engomado del vehículo

Rojo



Rojo Último dígito numérico de la placa de circulación

3 o 4



3 o 4 Holograma

1 y 2

Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

¿Qué pasa si no respeto el Hoy No Circula? Multa en CDMX 2026

La multa para conductores que incumplan el Hoy No Circula en la CDMX, de acuerdo con el Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, es de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Al tomar como referencia ese margen, el pago de la multa irá de los $2 mil 346 pesos a los $3 mil 519 pesos.

Aunque en el Estado de México, tras anunciarse una nueva multa por incumplir Hoy No Circula, el pago será de 20 veces la UMA, es decir, $2 mil 346 pesos.

¿Qué autos exentos del Hoy No Circula el 13 de mayo de 2026?

Las restricciones vehiculares del Hoy No Circula se aplicarán a los automóviles que tengan Holograma 0 y Holograma 00, así como los siguientes vehículos:

Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público

Moticicletas

Vehículos de emergencia

El Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que los automóviles que están exentos de las restricciones son: