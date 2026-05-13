Entre cubetas y escaleras: así enfrenta el Senado las filtraciones por lluvias en CDMX

Las intensas lluvias que han golpeado a la Ciudad de México (CDMX) hoy 12 de mayo también alcanzaron al Senado de la República, donde nuevamente se reportaron goteras y filtraciones en distintas oficinas del recinto legislativo.

Entre cubetas, escaleras y labores improvisadas de mantenimiento, trabajadores intentaron contener el agua para evitar mayores daños al mobiliario y permitir que las actividades continuaran dentro de un edificio que, pese a tener apenas 15 años de antigüedad, arrastra problemas estructurales y de mantenimiento desde su inauguración.

La lluvia se mete en el Senado

Cubetas acomodadas junto a oficinas, trabajadores subiendo escaleras y personal retirando agua acumulada fueron parte de la escena que se vivió dentro del Senado de la República tras las fuertes lluvias registradas en la Ciudad de México.

Las filtraciones y goteras reaparecieron en distintas áreas del recinto legislativo, obligando a personal de mantenimiento y Protección Civil a actuar rápidamente para evitar mayores daños al mobiliario y permitir que las actividades continuaran.

Ni el Senado se salva de las goteras...



A pesar de ser un edificio relativamente nuevo, cada lluvia vuelve a exhibir filtraciones, cubetas y daños por falta de mantenimiento.



Mientras trabajadores intentan contener el agua, crecen las críticas por el uso del presupuesto y el… pic.twitter.com/Vxszr60N8v — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 12, 2026

Aunque el edificio del Senado tiene apenas 15 años de antigüedad, los problemas por filtraciones han sido constantes desde su construcción.

Con cada temporada de lluvias, empleados de limpieza y mantenimiento deben improvisar medidas para contener el agua que se cuela en oficinas y pasillos, una situación que se ha agravado por la falta de mantenimiento y por recursos que no siempre se utilizan de manera adecuada.

Las recientes precipitaciones volvieron a exhibir las condiciones del inmueble legislativo, donde las goteras se han convertido en una escena recurrente cada vez que las tormentas golpean a la capital del país.

Se mete el agua en el Congreso

Las fuertes lluvias también provocaron afectaciones dentro del Congreso de la Ciudad de México, donde el sótano terminó inundado tras las filtraciones de agua registradas en el inmueble.

Personal del recinto tuvo que intervenir para retirar el agua acumulada, mientras oficinas y pasillos resultaron afectados por las goteras que aparecieron en distintas áreas del edificio.