Del frío al calor: así se sentirá el clima en México este 26 de febrero 2026

El clima en México para este 26 de febrero de 2026 no dará tregua a los contrastes: mientras algunas regiones enfrentarán calor intenso, otras seguirán despertando con frío e incluso heladas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante las próximas horas, el país vivirá una combinación de condiciones que van desde lluvias en el sur hasta vientos fuertes en el norte, todo provocado por la interacción de sistemas atmosféricos que mantienen al territorio bajo un escenario cambiante.

A esto se suma el inicio de una onda de calor en varias entidades, lo que eleva las temperaturas a niveles que contrastan con el ambiente frío que aún persiste por las mañanas y noches en el centro y norte del país.

Calor intenso se expande y comienza una nueva onda de calor

El aumento de temperaturas será uno de los factores más notorios en el país en los próximos días.

Se esperan máximas de hasta 45 grados en estados del norte y noreste, mientras que gran parte del territorio registrará temperaturas entre 35 y 40 grados, elevando la sensación térmica durante las horas de mayor radiación solar.

A partir de este jueves 26 de febrero iniciará una nueva onda de calor que se extenderá, al menos, hasta el domingo 1 de marzo, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.

🥵☀️🥴 ¡Toma tus precauciones! ya que a partir de mañana, jueves, y hasta el fin de semana, se presentará una #OndaDeCalor en 5 estados de la República Mexicana. En el siguiente video te decimos cuáles son ⬇️ pic.twitter.com/yCvd9G1dQI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) February 25, 2026

Este fenómeno impactará principalmente el norte y centro de Baja California Sur, el oeste de Durango, el centro de Jalisco y Guerrero, así como el centro y oriente de Oaxaca, donde se prevén jornadas más sofocantes y persistentes.

Ante este escenario, autoridades recomiendan mantenerse hidratados, usar ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas de mayor calor.

Pero el frío no se va: heladas y madrugadas gélidas

A pesar del calor diurno, el frío seguirá presente, sobre todo al amanecer.

En zonas serranas del norte, las temperaturas podrían caer hasta los -10 grados, con heladas marcadas.

En el centro del país, incluido el Valle de México, se prevén mañanas frías con temperaturas cercanas a los 6 grados en la Ciudad de México y hasta 0 grados en Toluca.

Este contraste entre frío y calor en un mismo día seguirá siendo una constante.

Lluvias regresan al sur y sureste del país

El ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe provocará lluvias en varias entidades.

Se esperan chubascos en Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas.

Aunque no serán lluvias generalizadas, sí podrían presentarse con descargas eléctricas en algunas zonas.

Vientos fuertes y tolvaneras en el norte

En el norte y noreste del país, el viento será otro protagonista.

Se pronostican rachas de hasta 70 kilómetros por hora en estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con posibles tolvaneras.

Estas condiciones podrían reducir la visibilidad y provocar la caída de árboles o anuncios, por lo que se recomienda precaución.

Así estará el clima en CDMX y Edomex este 26 de febrero

Para el Valle de México, el pronóstico indica un día sin lluvias, pero con cambios marcados de temperatura.

La mañana será fría, con ambiente fresco a muy frío en zonas altas, mientras que por la tarde el clima se tornará templado a cálido.

En la Ciudad de México se espera una máxima de hasta 28 grados, con presencia de bruma durante el día y rachas de viento moderadas.