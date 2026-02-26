¡Clima loco! Se desploman las temperaturas en seis alcaldías de la CDMX. ¿Por qué hace tanto frío y calor?

¡Saca el abrigo para el frío! La Ciudad de México (CDMX) registrará un marcado contraste de temperaturas este jueves, con mínimas de entre 4 y 6 grados en seis alcaldías durante la madrugada, mientras que en el transcurso del día se espera un aumento considerable del calor.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante los cambios bruscos, especialmente entre las 00:00 y las 8:00 horas, periodo en el que se prevén las condiciones más frías.

Activan Alerta Amarilla por bajas temperaturas en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada del jueves 26 de febrero en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Entre las 00:00 y las 08:00 horas se esperan valores de entre 4 y 6 grados Celsius. Este miércoles, la temperatura mínima fue de 0.8 grados, registrada en la estación Topilejo, ubicada en Tlalpan.

A nivel nacional, el pronóstico para la madrugada del 26 de febrero indica temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México y Morelos.

Para la tarde del jueves se prevé ambiente templado a cálido y sin probabilidad de lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

En la capital del país se estima una temperatura mínima de 6 a 8 grados Celsius y una máxima de 26 a 28 grados, dejando un ambiente muy caluroso.

¿Por qué hace tanto frío y calor en la CDMX?

El contraste entre frío y calor que se percibe en distintas regiones del país se debe a la presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste y norte de México.

Este sistema favorece tiempo estable, con cielo despejado y mayor radiación solar durante el día, lo que provoca un ambiente caluroso a muy caluroso en esas zonas, además de condiciones cálidas a calurosas en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, durante la mañana y la noche persiste un ambiente frío a muy frío en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Esto ocurre porque, al haber poca nubosidad, el calor acumulado durante el día se pierde con rapidez al anochecer, lo que permite un descenso marcado de la temperatura. Así, mientras las tardes pueden sentirse cálidas, las madrugadas y noches registran valores considerablemente bajos, generando cambios bruscos en el clima.