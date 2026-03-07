Conflicto en Medio Oriente EN VIVO: Israel reitera advertencia de evacuación para suburbios del sur de Beirut
La guerra entre EU, Israel y Irán entra en su octavo día con una escalada que preocupa a la comunidad internacional; así va el conflicto en Medio Oriente.
El presidente estadounidense Donald Trump lanzó este sábado una advertencia directa a Teherán: “Hoy Irán será golpeado muy fuertemente”, en un mensaje que ha intensificado el temor a una nueva fase del conflicto en Medio Oriente.
Mientras Israel intensificó los bombardeos sobre objetivos estratégicos en la capital iraní y otras zonas del país, en una de las jornadas militares más intensas desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán; sigue el minuto a minuto de Azteca Noticias.
Conflicto en Medio Oriente EN VIVO: amenazas de Trump, bombardeos en Teherán y tensión en el estrecho de Ormuz
Israel reitera alerta de evacuación para los suburbios del sur de Beirut
El ejército de Israel emitió una nueva alerta de evacuación para los residentes de los suburbios del sur de Beirut, capital deLíbano, instando a quienes aún no se han marchado a que evacuen de inmediato.
En una publicación en X, antes Twitter, un portavoz del ejército israelí indicó que los residentes deben seguir las instrucciones de evacuación emitidas previamente y advirtió que permanecer en la zona podría poner en peligro sus vidas. Los suburbios del sur de Beirut albergan a cientos de miles de personas.
Israel Lebanon LIVE
The Arabic-speaking spokesperson of the Israeli army has renewed the evacuation order for southern Beirut suburbs (Dahieh), urging residents who haven't left yet to evacuate the area.
Reanudación gradual de las salidas aéreas internacionales en Israel
Israel anuncia reapertura gradual del Aeropuerto Ben Gurión para vuelos internacionales este domingo 8 de marzo de 2026. El Ministerio de Transporte de Israel confirmó que, a partir de las 8:00 AM (hora local), se iniciará la reanudación progresiva de salidas aéreas desde el país, dirigida especialmente a la comunidad mexicana y otros pasajeros varados.
Reanudación gradual de las salidas aéreas internacionales.
El Ministerio de Transporte de Israel ha confirmado que la reanudación gradual de las salidas aéreas internacionales desde Israel comenzará este domingo 8 de marzo a las 8:00 am.
En esta…
“Irán se rinde ante sus vecinos de Medio Oriente”: Trump
El presidente Donald Trump afirmó en un mensaje público que Irán ha retrocedido frente a la presión militar conjunta de Estados Unidos e Israel. “Irán, que está siendo derrotado, se disculpó con sus vecinos de Medio Oriente y prometió que no volverá a disparar contra ellos”, declaró Trump en una publicación en redes sociales.
El mandatario también aseguró que Irán dejó de ser “el matón de Medio Oriente”, afirmando que la presión militar ha debilitado la influencia regional de Teherán. Además, advirtió que nuevos objetivos podrían ser atacados si Irán continúa con acciones que Washington considere agresivas. Hasta el momento, autoridades iraníes no han confirmado estas declaraciones, y mandos militares del país han reiterado que continuarán respondiendo a ataques estadounidenses e israelíes.
Desafiante mensaje de Irán: "No nos rendiremos"
Irán promete cesar ataques contra naciones vecinas en Medio Oriente siempre y cuando estas no sirvan como plataforma para las fuerzas de Estados Unidos e Irael.
"No nos rendiremos" Irán lanza un desafiante mensaje
Tras el caos provocado en Dubái, el presidente iraní difundió un mensaje urgente: ofrece disculpas a sus vecinos árabes, pero lanza una advertencia final a Occidente.
Irán promete cesar ataques contra naciones vecinas
Washington repatrió a más de 24 mil estadounidenses en Medio Oriente
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que más de 24,000 ciudadanos estadounidenses han sido evacuados de la región desde que comenzó la ofensiva militar. Según la dependencia, los ciudadanos han salido principalmente en vuelos chárter organizados por el gobierno estadounidense. Las evacuaciones se han realizado desde países como:
Omán
Kuwait
Baréin
Emiratos Árabes Unidos
Qatar
Arabia Saudí
Israel.
Washington indicó que seguirán organizando vuelos adicionales siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.
Drones de Irán impactan el Aeropuerto de Dubái
Uno de los aeropuertos más transitados del planeta fue desalojado este sábado por un ataque con drones. Videos impactantes registran el preciso instante en que los aparatos de Irán se estrellan contra las pistas de despegue y aterrizaje.
Un dron logró evadir las defensas antiaéreas y golpeó cerca de la Terminal 3, del aeropuerto de Dubái, desatando incendios y una paralización total, pero momentánea de operaciones aéreas, dejando a miles de pasajeros varados sin poder despegar ni aterrizar.
Drones iraníes impactan el Aeropuerto de Dubái
El aeropuerto con más tráfico del mundo fue evacuado este sábado tras un ataque suicida con drones. Imágenes captan el momento exacto del impacto en las pistas de aterrizaje.
Al menos un dron logró burlar el escudo aéreo
Israel afirma que atacó en Teherán 16 aviones usados para enviar armas a Hezbolá
Las Fuerzas Armadas de Israel informaron que durante la noche realizaron un bombardeo contra el aeropuerto de Mehrabad en Teherán. Según el comunicado militar, 16 aeronaves pertenecientes a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní fueron destruidas.
Israel afirma que estos aviones eran utilizados para transportar armas al grupo chií libanés Hezbolá. Imágenes difundidas por medios iraníes muestran incendios y columnas de humo en el aeropuerto, uno de los principales aeródromos de la capital. El gobierno israelí sostiene que su ofensiva busca debilitar la capacidad militar y nuclear de Irán.
Irán asegura que ha atacado un buque petrolero en el estrecho de Ormuz
La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber atacado un buque petrolero con bandera de las Islas Marshall en el estratégico Estrecho de Ormuz. El incidente fue reportado por medios estatales iraníes y confirmado parcialmente por la agencia Reuters.
Por su parte, la UK Maritime Trade Operations informó de un “incidente marítimo” cerca de Jubail, Arabia Saudí, sin atribuir responsabilidades directas. Cabe recordar que el estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo, por lo que cualquier ataque en esta zona genera preocupación global.