Conflicto en Medio Oriente EN VIVO: Israel reitera advertencia de evacuación para suburbios del sur de Beirut

El presidente estadounidense Donald Trump lanzó este sábado una advertencia directa a Teherán: “Hoy Irán será golpeado muy fuertemente”, en un mensaje que ha intensificado el temor a una nueva fase del conflicto en Medio Oriente.

Mientras Israel intensificó los bombardeos sobre objetivos estratégicos en la capital iraní y otras zonas del país, en una de las jornadas militares más intensas desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán; sigue el minuto a minuto de Azteca Noticias.