Línea 8 del Metro CDMX con esperas de hasta 10 minutos para avanzar

Que no te tome por sorpresa el avance del Metro CDMX. Conoce aquí el avance de las 12 líneas así como si hay estaciones cerradas hoy 29 de noviembre.

Escrito por: Ollinka Méndez
Avance de las 12 líneas del metro CDMX

No llegues tarde a tus actividades de este sábado 29 de noviembre. Consulta nuestro minuto a minuto antes de utilizar el metro CDMX y anticipa tu visita.

Línea 8 del Metro con avance lento

Usuarios del Metro CDMX reportan que hay esperas de hasta 10 minutos para avanzar. Toma tus precauciones.

CDMXMetro CDMX

