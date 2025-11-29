Línea 8 del Metro CDMX con esperas de hasta 10 minutos para avanzar
Que no te tome por sorpresa el avance del Metro CDMX. Conoce aquí el avance de las 12 líneas así como si hay estaciones cerradas hoy 29 de noviembre.
No llegues tarde a tus actividades de este sábado 29 de noviembre. Consulta nuestro minuto a minuto antes de utilizar el metro CDMX y anticipa tu visita.
EN VIVO
Línea 8 del Metro con avance lento
Usuarios del Metro CDMX reportan que hay esperas de hasta 10 minutos para avanzar. Toma tus precauciones.
Metro lento en linea 8 más de 15 minutos de constitución de 1917 a Iztapalapa y aquí está estacionado— B. Daniel (@BDaniel31720539) November 29, 2025