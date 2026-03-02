¿Retrasos en el Metro de la CDMX? Estaciones cerradas, retrasos y avance de trenes este lunes 2 de marzo
Líneas del Metro de la CDMX presentan alta afluencia debido a la hora. Te decimos el avance de este transporte público EN VIVO.
¡No te atrases! Te decimos qué estaciones están cerradas, retrasos y el avance de trenes en el Metro de la CDMX para ete lunes 2 de marzo de 2026.
En Azteca Noticias te mantenemos informado EN VIVO con todos los detalles de este transporte público.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 2 de marzo 2026? Retrasos y avance de trenes
¿La estación del Zócalo ya está abierta?
Como parte de los protocolos de seguridad tras la masiva asistencia al concierto de Shakira celebrado ayer domingo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 se encuentra cerrada hasta nuevo aviso.
Esta medida se implementa de manera preventiva para garantizar la seguridad de los peatones y evitar incidentes ante la persistente concentración de personas y las labores de limpieza y desmontaje en la Plaza de la Constitución.
Buen día, la estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra cerrada hasta nuevo aviso.— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 2, 2026
Lunes complicado en el Metro: Reportan alta afluencia en 8 líneas
El inicio de semana presenta una carga considerable de usuarios en la red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. De acuerdo con el reporte oficial de esta mañana, se registra alta afluencia de pasajeros en las siguientes rutas:
- Líneas con mayor demanda: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12 y la Línea A.
A pesar de la cantidad de personas en andenes, las autoridades informan que la circulación de los trenes es constante. Para evitar colapsos en estaciones estratégicas y terminales, personal del sistema ha sido desplegado en los puntos críticos para agilizar el ingreso a los vagones y el flujo en los pasillos.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) March 2, 2026
En las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12 y A se registra alta afluencia, no obstante, la circulación de trenes es constante. Para atender la demanda, personal del Sistema se encuentran en estaciones y terminales para agilizar el servicio.
pic.twitter.com/oCxaB4OJS3