¡Explosión en casa de Azcapotzalco! Hombre de 65 años con quemaduras tras estallido en colonia San Andrés

En las primeras horas de este 2 de marzo 2026, se registró una fuerte explosión en una casa, ubicada en la colonia San Andrés, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México (CDMX); un hombre resultó con quemaduras en el cuerpo.

Lo que se sabe de la explosión en casa de Azcapotzalco

La explosión ocurrió en el domicilio número 32 de la calle Tepan, dejando el saldo de un hombre con quemaduras en ambos brazos; se desconoce el estado de salud de la víctima.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Cruz Roja, se encuentran en el lugar de la explosión, apoyando al hombre.

Hasta el momento se desconoce la razón por la que ocurrió el estallido; sin embargo, ya se están investigando los hechos ocurridos durante la mañana de este lunes.

Por otro lado, tampoco se ha dado información sobre los daños provocado por este estallido.

¿Por qué ocurren las explosiones en casas de CDMX?

En la Ciudad de México, la causa más común por la que ocurren explosiones en inmuebles se debe a la acumulación de gas LP o natural debido a fallas en las instalaciones o por descuido de la o el propietario del lugar.

¿Qué hacer si detecto una fuga de gas en CDMX?

¡Atención, capitalinos! En caso de percibir una fuga de gas dentro de una casa en la Ciudad de México (CDMX), las autoridades recomiendan mantener la calma y realizar el siguiente protocolo.



Cierra la llave del tanque de gas o llave de paso

Ventila el lugar

Evita contacto con corrientes eléctricas

Sal del lugar

Llama a los servicios de emergencia

De acuerdo con Protección Civil, si tienes alguna emergencia debes comunicarte al 911, o a la estación central de bomberos 57 68 37 00, ellos acudirán al lugar en el que se presente está situación.