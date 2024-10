Sin avances en caso de Abraham, gerente de Banco Azteca en Copainalá, Chiapas

A Abraham González Cerón de 32 años de edad, gerente de la sucursal bancaria de Banco Azteca, le arrebataron sus sueños, su alegría y su trabajo, el pasado 26 de octubre, cuando asaltaron la tienda en Copainalá, Chiapas.

Sus padres, esposa e hijos, nunca lo olvidarán, pues rezan por su eterno descanso, temen que los delincuentes que le arrebataron la vida en la sucursal del banco sigan sueltos.

Víctimas de crimen en Copainalá, Chiapas

Dos familias velan por la recuperación de la salud de José Manuel y de Luis Gustav, los dos se encuentran estables, sin embargo, uno de ellos continúa hospitalizado, ambos víctimas del crimen en la sucursal bancaria en Copainalá .

Los afectados por el robo, no han logrado tener tranquilidad ni calma, ya las autoridades se mantienen sujetas a un escueto boletín en donde se menciona que se investigará el caso, las indagatorias no han tenido avance a decir de la familia quienes aseguran no han recibido acompañamiento ni apoyo.

🕊️Consejo de administración de Banco Azteca, expresó su dolor y frustración por la muerte de Abraham González a manos de la delincuencia en Chiapas

Los habitantes de se mantienen temerosos por la situación de violencia que ocurrió en Chiapas, dicen confiar más en la justicia divina que en la terrenal, ya que las autoridades estatales no han hecho frente a la situación.





“Se le pide mucho a Dios que haya paz, tranquilidad, porque en esta semana han estado muy alteradas las cosas”

Por el momento no hay ninguna persona detenida, tras los brutales hechos en Chiapas , la familia Abraham exige justicia por la ola de inseguridad en la entidad.

Violencia en Chiapas

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNPS), de enero a agosto del presente año, la Fiscalía General del Estado registró un total de 476 muertes causadas por la violencia en la entidad.

332 casos fueron víctimas abatidas por arma de fuego, se reportó un aumento de casi 30% en comparación con el año pasado en el mismo periodo.

A esta lista lamentablemente se agrega el nombre de Abraham González, gerente de la sucursal Banco Azteca en el municipio de Copainalá.