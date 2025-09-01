¿No encuentras tus chats? Así puedes ver los mensajes antiguos en WhatsApp Web

WhatsApp Web se ha convertido en una herramienta indispensable para millones de personas en México y el mundo; sin embargo, encontrar mensajes antiguos puede ser complicado, pero ¿cómo checarlo?

Pasos para ver mensajes antiguos en WhatsApp web

¡Atención, usuarios! Para revisar los mensajes antiguos en WhatsApp Web, lo primero que tienes que hacer es abrir la plataforma en tu computadora, posteriormente debes seguir estos pasos:



Selecciona el chat del que quieras ver los mensajes.

Sin salir de la conversación, aprieta la tecla “F5", para que se carguen todos los mensajes; no apagues ni bloquees el celular hasta que todos estén cargados.

Una vez actualizado, podrás ver todos los mensajes de la conversación que elegiste.

Recuerda que para tener acceso a los mensajes viejos de WhatsApp Web, es importante que tu historial de chats esté actualizado en la aplicación móvil, además de contar con la copia de seguridad.

¿Qué hacer si no puedes ver mensajes antiguos en WhatsApp Web?

¡No te desesperes! En caso de que no puedas ver los mensajes antiguos, expertos comparten algunas recomendaciones.



Revisa que tu celular este conectado a internet y que tu sesión de WhasApp esté activa.

esté activa. Si el problema persiste, cierra la sesión y vuelve a iniciar tu sesión en la versión web .

y vuelve a iniciar tu sesión en la . Archivar chats que no usas con frecuencia puede ayudar a que la sincronización sea más rápida.

¿Cómo guardar los mensajes antiguos en WhatsApp?

Para no perder los mensajes antiguos en WhatsApp, lo primero que debes hacer es crear una copia de seguridad, esto permitirá que conserves la información más relevante, pero ¿cómo la hago?



Abre WhatsApp

Toca los tres puntos; están en la esquina superior derecha

Abre el apartado “Configuración”

Selecciona “Chat”

Pulsa “Copia de seguridad”

Una vez seleccionado esta opción, los mensajes se guardarán en las cuentas de Google Drive o en iCloud, dependiendo del dispositvo que se tenga.

Además, antes de hacer la copia de seguridad, es importante revisar que el celular tenga el espacio suficiente para poder crearla, pues la plataforma guardara los mensajes de texto, imágenes, videos y documentos.