Decenas de familias participaron en la marcha de la Generación Z en la CDMX que se llevó a cabo el fin de semana. Entre ellas caminaron niños y adolescentes que salieron a exigir un país más seguro y libre. Sin embargo, padres de familia denunciaron que la jornada terminó marcada por agresiones policiacas que afectaron incluso a menores de edad.

Familias marcharon con niñas y niños que exigen un México en paz

Los asistentes narraron que salieron a las calles para expresar su inconformidad y para demandar garantías ante la inseguridad en México. Una menor, que asistió a la marcha dijo: “Esto es por mi México querido”, mientras otros participantes insistieron en que los niños también tenían derecho a expresarse sin miedo. Y durante la movilización, varias niñas hablaron sobre el motivo que las llevó a participar.

“Yo vengo por un México libre, sin vandalismo, para liberar a México del narcogobierno... Veníamos a luchar por nuestra paz... Para estar en paz porque yo ya quiero salir a las calles a jugar”, dijo una pequeña que marchaba con su familia.

Testimonios denunciaron golpes, gas irritante y agresiones directas

Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron momentos de confusión, empujones y gritos, mientras elementos policiales avanzaban hacia grupos donde había familias con menores de edad. Entre estos casos estuvo el de una pequeña que llevaba una corona de princesa y que lloró por el ardor en los ojos tras la dispersión de sustancias irritantes. Su familia explicó que la menor no entendía por qué sentía dolor.

La familia Pacheco, otra de las que participó, relató que varias de sus integrantes, incluidas adolescentes, se mantuvieron junto a su madre, quien acudió en silla de ruedas. Una de las jóvenes denunció que patrulleros golpearon a su hermana, a pesar de que caminaban de forma pacífica.

“Los patrulleros le pegaron a mi hermana y venimos pacíficamente con mi mamá que está incapacitada... y le robaron el teléfono a mi hermana y le pegaron”, denunció Mayra, hermana de una joven agredida.

Un adolescente en Michoacán pidió auxilio entre gritos

El operativo también generó reacciones fuera de la capital. En Michoacán, un joven de 14 años gritó desesperado pidiendo ayuda: “Tengo 14 años… ¿y qué hiciste? Nada… protestar. ¡Ayuda por favor!”. El testimonio se viralizó por mostrar a un menor suplicando auxilio durante un despliegue policial.

Indignación nacional por el uso de fuerza contra menores en la marcha de la Generación Z

Los testimonios coincidieron en que vivieron agresiones de una autoridad que debía protegerlos. Para varias familias, el operativo representó un trato “indolente”, mientras denunciaron que la fuerza pública se dirigió contra mujeres, jóvenes y niños en una jornada que había iniciado como una protesta pacífica.