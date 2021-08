Continúan labores de rescate en Haití; se complica la llegada de ayuda

La cifra de muertos por el sismo de magnitud 7.2 que sacudió el suroeste de Haití el sábado pasado, continúa en aumento; ahora son casi 2 mil personas las que perdieron la vida por este fenómeno natural. Además se estima que hay más de 10 mil lesionados y se ha complicado la llegada de ayuda humanitaria.

Quienes sobrevivieron a esta tragedia piden apoyo en la única carretera que va de Puerto Príncipe a Los Cayos y aún cuando la ayuda está llegando, quienes lo perdieron todo están durmiendo en la calles y no tienen agua ni comida, así lo expresa Candio Nelgi, uno de los damnificados "...Quiero comer algo, pero no tengo dinero para comprar comida...”

Según cifras oficiales, 84 mil 225 casas quedaron destruidas tras el terremoto, por eso las labores de búsqueda continúan, los haitianos no pierden la esperanza de encontrar a más personas con vida, así lo comparte Etienne André, propietario de un hotel. "..¿Hay alguien adentro aún? … - No, no hay más personas adentro porque la gente me ayudó a sacarlos...”

El Coordinador de Protección Civil del Sur de Haití dio a conocer que dichas labores terminarán en tres días.

Haití es el país más pobre de América y el mundo y aún se recupera de un sismo que hace 11 años le arrebató la vida a más de 200 mil personas.