Las complicaciones graves del sarampión que pocos conocen

El sarampión suele asociarse con fiebre alta y un sarpullido que aparece días después, pero médicos y organismos internacionales advierten que su riesgo real está en lo que puede venir después: complicaciones graves que afectan pulmones, cerebro y sistema inmune.

Debido al repunte de casos reportado en distintos países, el brote en México acumula miles de contagios y decenas de muertes con base en actualizaciones de la autoridad sanitaria federal.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) subraya que la mayoría de muertes por sarampión se relaciona con complicaciones, no con la erupción en sí, y recuerda que es una enfermedad prevenible con vacunación.

¿Cuáles son las complicaciones del sarampión más graves?

La OMS detalla que las complicaciones del sarampión pueden incluir desde daño ocular hasta infecciones respiratorias severas. Entre las más importantes están: neumonía, encefalitis, diarrea intensa con deshidratación, infecciones de oído y problemas respiratorios graves.

En la práctica clínica, autoridades sanitarias de Estados Unidos también advierten que neumonía y encefalitis son de las complicaciones severas que pueden requerir hospitalización y ser mortales .

1. Neumonía : La complicación que más hospitaliza

La neumonía es una de las complicaciones del sarampión más frecuentes y peligrosas, sobre todo en menores y personas no vacunadas. Puede iniciar como dificultad para respirar, respiración rápida, dolor en el pecho o empeoramiento súbito tras varios días de fiebre.

La OMS la incluye dentro de las complicaciones respiratorias severas asociadas a sarampión.

2. Encefalitis : cuando el sarampión afecta el cerebro

Otra complicación grave del sarampión es la encefalitis, una inflamación del cerebro que puede causar convulsiones, alteración del estado de conciencia y secuelas neurológicas permanentes.

La Organización Mundial de la Salud la menciona como una de las complicaciones más serias por su potencial de provocar daño cerebral.

3. Ceguera y daño ocular :

Aunque no siempre se habla de ello, la OMS advierte que el sarampión puede llevar a ceguera, en especial cuando hay desnutrición o falta de atención médica oportuna.

Este riesgo forma parte del paquete de complicaciones graves del sarampión descritas por el organismo.

4. Diarrea severa y deshidratación :

La diarrea intensa puede parecer “menor”, pero en sarampión puede convertirse en una urgencia por la deshidratación, sobre todo en niñas y niños pequeños.

La Organización la identifica como una complicación relevante, particularmente por su impacto en población vulnerable.

#TiktokInforma #AztecaNoticias ♬ original sound - Azteca Noticias @aztecanoticias 🚨 Alerta por sarampión en México. La Secretaría de Salud confirmó la muerte de un hombre de 55 años sin esquema de vacunación; con él, suman 30 fallecimientos desde el inicio del brote. Hay 9,478 casos confirmados a nivel nacional. Los estados con mayor incidencia son #Chihuahua (4,508), Jalisco (2,429) y Chiapas (546). El caso vuelve a encender la alerta sobre la importancia de la vacunación y las fallas reportadas en su aplicación. 💉⚠️ La información con #LosRuizLara

5. La complicación tardía que pocos ubican: SSPE

Una de las complicaciones del sarampión menos conocidas es la panencefalitis esclerosante subaguda (SSPE): un daño neurológico raro pero devastador que puede aparecer años después de haber tenido sarampión, con deterioro progresivo hasta un desenlace fatal.

Literatura médica revisada en PubMed Central describe a la SSPE como una complicación tardía y muy grave, que suele presentarse varios años tras la infección.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de complicaciones del sarampión?

En general, el riesgo aumenta en:



Bebés y menores de 5 años

Personas no vacunadas o con esquema incompleto

Personas inmunocomprometidas

Mujeres embarazadas

La OMS advierte además que contraer sarampión durante el embarazo puede ser peligroso y asociarse con parto prematuro o bajo peso al nacer.

¿Cómo prevenir complicaciones del sarampión?

La prevención más efectiva es la vacunación con dos dosis (SRP/MMR), además de mantener vigilancia de síntomas y acudir a valoración médica si hay fiebre alta persistente, dificultad respiratoria, somnolencia marcada, convulsiones o deshidratación.

La OMS remarca que el sarampión es altamente contagioso, pero prevenible mediante vacunación oportuna.