Ladrones se llevan computadora de auto en Guadalajara

El pasado martes 9 de mayo, Sofía había salido de su auto, el cual estacionó en la calle Pino Suárez, al cruce con Hospital y Guillermo Prieto, en la colonia Centro Barranquitas, en Guadalajara, Jalisco. Sólo había ido a recoger unas cosas, pero cuando regresó, se había percatado de que le habían robado su computadora de auto.

“Me tardé menos de 20 minutos en lo que recogía unas cosas y cuando llegué al automóvil lo quise prender y lo primero que pensé es que se me había descargado, ya verifiqué, abrí el cofre vi la batería, dije no fue, se me quedaban viendo, me auxilió un taxista en ese momento, empezamos a empujar el carro y no arrancaba, ni en primera ni en segunda, fue que nos dimos cuenta que nos habían robado la computadora de auto”, recordó la escena Sofía, víctima del robo.

Ladrones de computadora de autos no fueron captados en cámaras

En varias casas de la calle Pino Suárez, donde fue el robo, hay varias cámaras de vigilancia, pero ni eso, ni que es una vialidad transitada, detiene a los delincuentes.





Sofía mencionó que llegó a tocar a unas casas cercanas a donde se estacionó, las cuales contaban con cuatro cámaras de seguridad y que justamente enfocaban al lugar en donde se había estacionado. Lamentablemente, una no servía y en las demás, los vecinos no respondieron.

Sin embargo, este no es el único caso de robo que se ha reportado en la zona. Algunos vecinos aseguran que también han sido víctimas a plena luz del día, pues los delincuentes ya no tienen vergüenza de que los vean.

Germán Guzmán, uno de los vecinos, comentó que también le intentaron robar. En su caso, quisieron abrir la puerta de su casa, pero un vecino vio a los delincuentes y les gritó, por lo que después corrieron. A pesar de ello, como si no hubiera sido suficiente, abrieron la puerta de su camión, pero al darse cuenta de que no traía nada, lo dejaron así. Le ha pasado que ha pedido videos y no le han facilitado el acceso a las cámaras o, en algunos casos, éstas suelen ser de adorno.

A su vez, Juan Pablo Hernández, comisario de policía de Guadalajara, destacó que son muchos los sujetos que se dedican a este tipo de robo, los cuales es muy probable que alcancen la libertad a través de un acuerdo reparatorio, debido a que no presentan casos de violencia. En cuanto a los reincidentes, ya les están dando seguimiento.