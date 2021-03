Con subsidio a IP se podría vacunar a todos los mexicanos: CFE

Miguel Santiago Reyes Hernández, director general de CFEnergía, dijo que los subsidios que se dan a las empresa privadas, debido a la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, equivalen a 471 mil millones de pesos, con lo que se podría vacunar contra Covid-19 a todos los mexicanos.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional y en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, Reyes Hernández indicó que con ese dinero se podrían hacer 10 rondas de vacunación.

“Podríamos vacunar con esto a la población de covid, pues claro si son 40 mil millones podemos hacer 10 rondas de vacunación de covid de toda la población mexicana”, indicó el director de energía.

Poco antes, Bartlett había indicado que las empresas privadas “elegantes y finas” no pagan red eléctrica y roban 76 mil clientes a la CFE.

“Actualmente son 223 centrales de autoabasto con 72 mil 656 socios de paja, como no pagan la red las empresas más importantes, las que más consumen, las elegantes, las finas, se acomodan en este mecanismo y no pagan la red, como son las grandes empresas no pagan la red, se acomodan en las sociedades de autoabasto, un fraude a la ley”, dijo Bartlett.

“Aunque sea ilegal, aunque sea un delito, no pagan la red, a costillas del Estado, del pueblo de México, 76 mil clientes fingidos, servidos por la CFE están ahí encantados no pagando la red”.

Subsidios a grandes corporativos son de mil 100 mdp

Además, los subsidios que la CFE entrega a los grandes corporativos como FEMSA, a través de las tiendas de conveniencia Oxxo, Walmart o Bimbo, son de alrededor mil 100 millones de pesos.

Reyes Hernández dijo que eso equivale a los recursos para vacunar contra Covid-19 a un millón 384 mil 615 personas, o la entrega de más de 44 mil microcréditos.

El funcionario explicó que los subsidios que las empresas no pagan a la CFE ascienden a casi 50 mil millones de pesos, que equivalen al presupuesto anual que recibe el estado de Chihuahua.