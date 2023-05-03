Vacuna Patria contra Covid-19 estaría lista en diciembre 2023, afirma Conacyt

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dio a conocer que la vacuna Patria, contra el Covid-19, ya se encuentra lista. Esto, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Tenemos ya la vacuna patria como refuerzo con los datos de la fase final, siendo exitosos, cumpliendo con criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud”, afirmó María Elena Álvarez-Buylla Roces, titular del Conacyt.

Álvarez-Buylla dijo que la vacuna Patria fue posible en la alianza con varias instituciones públicas, entre universidades y dependencias, así como con la empresa mexicana Avimex.

Así lo explicó María Elena Álvarez-Buylla, titular de #Conacyt pic.twitter.com/Kh76k59Sxq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 3, 2023

¿Cuándo estará la vacuna Patria?

La titular del Conacyt aclaró que, a pesar de que ya se tienen los resultados, en pocas semanas se deberá tener la última aprobación de Cofepris para comenzar con su producción. La funcionaria dijo tener estudios serios en torno a la seguridad. Explicó que ya está lista como refuerzo en todas sus fases, y solo queda pendiente la de Cofepris, lo cual ocurrirá la siguiente semana.

“Ahorita solamente falta la revisión y aprobación de la última fase y de septiembre a diciembre se tendría la capacidad de producir hasta 4 millones de vacunas”, aclaró.

Destacó que el tiempo de desarrollo fue muy bueno; ante esto, es importante recordar que la vacuna Patria comenzó a trabajarse desde marzo de 2020. Asimismo, que el costo fue mucho menor que ha tenido otras vacunas.

La fase 3 de pruebas de la vacuna Patria comenzó el pasado septiembre 2022, con el reclutamiento de 3 mil 860 personas y el anuncio de sus primeras pruebas en humanos fue el 13 de abril de 2021.

¿Qué es la vacuna Patria?

La vacuna Patria fue anunciada por el Gobierno de México, a través de la alianza del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con el Laboratorio Avi-Mex, S. A. de C. V. (Avimex®); en primera instancia aseguró el desarrollo para el control de la pandemia de la Covid-19.