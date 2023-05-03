¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del miércoles 3 de mayo

FIA te presenta el resumen en vivo de la mañanera de AMLO para este miércoles 3 de mayo de 2023. Esta es la conferencia del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

María Elena Álvarez-Buylla habla acerca del Conacyt

La titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) habló, durante la mañanera de AMLO, acerca de la reforma. Recordó algunos logros del Consejo y afirmó que la reforma es en beneficio de todos los mexicanos.

Vacuna Patria se encuentra lista

La titular del Conacyt aseguró que ya se encuentra lista la vacuna Patria contra el Covid-19, asimismo, destacó que se utilizará como refuerzo.

“Tenemos ya la vacuna patria como refuerzo con los datos de la fase final, siendo exitosos, cumpliendo con criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud”, afirmó María Elena Álvarez-Buylla Roces, titular del Conacyt.

Así lo explicó María Elena Álvarez-Buylla, titular de #Conacyt pic.twitter.com/Kh76k59Sxq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 3, 2023

AMLO envía carta a Joe Biden

AMLO dio a conocer que le envió una carta a su homólogo Joe Biden para pedir su intervención en el financiamiento de Estados Unidos a organizaciones civiles "opositoras" a su gobierno.

De igual manera, López Obrador criticó las "políticas injerencistas" de Estados Unidos, pues acusa que hay organizaciones encargadas de criticar a su gobierno, lo cual considera como “prepotente y ofensivo” y no se pudo quedar callado, por lo que envió la misiva. En su mañanera reveló la carta que le presentó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ mandó carta al presidente #Biden por financiamiento de Estados Unidos a organizaciones civiles pic.twitter.com/ZjDgEY9PQz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 3, 2023

AMLO habló acerca del fin de su mandato

Sobre el fin de su gobierno, AMLO afirmó que se irá contento y con la misión cumplida: "Las ideas no mueren, eso es la herencia, es lo que va a mantenerse, sin violar el principio sagrado de la no reelección".

Al son de la #SonoraMañanera el presidente @lopezobrador_ ameniza su conferencia con una canción de #JuanGabriel



"Siempre hay que homenajear a Juan Gabriel" pic.twitter.com/jdeIR5QklC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 3, 2023

Finalmente, el presidente López Obrador proyectó en la mañanera, una presentación del cantante mexicano, Juan Gabriel.