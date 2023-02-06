¿Qué es la Conago y quién es su actual presidente?

México tiene una forma de gobierno conocida como República representativa, democrática y federal, compuesta por 32 estados libres y soberanos, que poseen una Constitución y un Congreso propio, por ello se conformó la Conago, pero qué es este foro de gobernadores, para que sirve y quién es su actual presidente.

En julio de 2001, los gobernadores de México acordaron construir un espacio de diálogo y negociación entre los gobiernos estatales y el gobierno federal, por ello conformaron lo que se conoce como Conago.

Significado de la Conago

A este grupo de gobernadores se le conoce como Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores), que busca fortalecer la comunicación entre gobiernos estatales y el federal.

La propia Conago se define como un "espacio incluyente y abierto al análisis de las problemáticas" de los estados y la búsqueda de soluciones junto con el gobierno federal para articular políticas públicas para beneficiar a los mexicanos.

Para qué sirve la Conago

La Conago es un instrumento para fortalecer la coordinación y participación entre gobiernos estatales, autoridades federales, iniciativa privada y sociedad civil.

Se conforma por cuatro órganos y se rige por cinco principios:

*Todos los gobernadores participan de forma voluntaria

*El trato es entre pares.

*Se privilegia el consenso.

*Se toman decisiones no vinculantes, pero sí propositivas.

*no cuenta con personalidad jurídica, patrimonio y sede.

Además de mantener diáologo y vinculación con la federación, también la ha mantenido al exterior, con organismos similares, entre los que destacan:

*La Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos de América.

*El Consejo de la Federación de Canadá.

*El Consejo Federal de Alemania.

*La Asociación del Pueblo Chino con el Exterior.

*La Federación Nacional de Departamentos de Colombia.

*La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales de Perú.

¿Quién es el presidente de la Conago?

Si bien todos poseen el carácter de igualdad, la confederación de gobernadores cuenta con un presidente, actualmente el que tomó posesión de la Conago, fue Salomón Jara, quien es el gobernador de Oaxaca.

Entre los temas que la Conago considera prioritarios se encuentran la reforma electoral, la seguridad, la política social y la distribución de los recursos a estados a través de una nueva fórmula.

La próxima sesión de la Conago se realizará en el mes de marzo, de acuerdo con el gobernador Salomón Jara.