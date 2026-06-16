¡Un alto! Exigen al gobierno federal no revictimizar a las madres buscadoras y romper pacto de impunidad con narcopolíticos

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó al gobierno federal a evitar cualquier acción o discurso que pueda revictimizar a las madres buscadoras, luego de conocer declaraciones relacionadas con una posible investigación sobre la forma en que estas mujeres se trasladan para participar en manifestaciones.

Durante una atención a medios este 15 de junio, la legisladora consideró que ese tipo de planteamientos desvían la atención del problema central: la búsqueda de miles de personas desaparecidas en el país. A su juicio, las familias que encabezan estas labores no deberían ser tratadas como adversarias, sino como víctimas que exigen verdad y justicia.

Las madres buscadoras hacen una labor que corresponde al Estado

Durante el mensaje, López Rabadán destacó que los colectivos de búsqueda han asumido tareas que, en muchos casos, deberían estar siendo realizadas por las instituciones. Señaló que estas mujeres recorren distintos puntos del país con el objetivo de localizar a sus familiares desaparecidos y, en ese proceso, también contribuyen a encontrar indicios o restos relacionados con otras víctimas.

La diputada sostuvo que la respuesta gubernamental debe centrarse en fortalecer los mecanismos de búsqueda y atención, en lugar de cuestionar o estigmatizar a quienes encabezan estas acciones. Asimismo, afirmó que las familias requieren acompañamiento, acceso a la justicia y garantías de que estos hechos no volverán a repetirse.

Además, insistió en la necesidad de asignar mayores recursos a las instituciones encargadas de atender la crisis de desapariciones que enfrenta México.

Hoy en conferencia en la Cámara de @Mx_Diputados, hablé de:



• Las declaraciones de la zar antidrogas de EE.UU. son una oportunidad para demostrar al mundo que en México sí hay Estado de derecho.



• Más allá de confrontarnos con funcionarios de nuestro vecino del norte, debemos… pic.twitter.com/b15mvi1OaO — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) June 15, 2026

Pide transparencia ante señalamientos sobre narcotráfico

En otro tema, la legisladora se refirió a las declaraciones realizadas por la periodista y analista estadounidense Sara Carter, a quien identificó como una figura vinculada a la estrategia antidrogas en Estados Unidos.

López Rabadán consideró que los señalamientos sobre presuntos vínculos entre políticos y el narcotráfico deben ser vistos como una oportunidad para demostrar que las instituciones mexicanas actúan conforme a la ley.

La presidenta de la Cámara de Diputados sostuvo que el debate no debería concentrarse en confrontaciones diplomáticas, sino en investigar cualquier posible relación entre funcionarios y grupos criminales. Según dijo, combatir la impunidad es indispensable para enfrentar la crisis de inseguridad que afecta al país.

También recordó que la Cámara de Diputados cuenta con facultades para llamar a comparecer a funcionarios públicos y señaló que la transparencia debe ser una prioridad en asuntos relacionados con desapariciones y seguridad.

Llama a resolver el conflicto entre la CNTE y el gobierno

La legisladora también abordó el conflicto entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno federal. Desde su perspectiva, las negociaciones deben encontrar una salida que permita el regreso de estudiantes a las aulas.

López Rabadán advirtió que las principales consecuencias de este enfrentamiento recaen sobre niñas y niños que han visto interrumpidas sus actividades escolares. Por ello, pidió que ambas partes alcancen acuerdos que permitan restablecer las clases y garantizar la continuidad educativa.

La diputada argumentó que el interés superior de la niñez debe colocarse por encima de las diferencias políticas o presupuestales, ya que la educación no puede quedar atrapada en disputas que afectan directamente a los estudiantes.