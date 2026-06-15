¿Qué se dijo en la mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum hoy 15 de junio?

La conferencia de prensa de este lunes abrió la semana con la presentación de los informes económicos habituales sobre el comportamiento del mercado interno y el balance de las actividades de supervisión realizadas por la presidencia durante el fin de semana. Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, las autoridades detallaron el estado de los indicadores comerciales en el país antes de abrir el espacio de diálogo con los representantes de los medios de comunicación. En Azteca Noticias te contamos qué se dijo en la sesión.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy lunes 15 de junio de 2026?