Relevo en el gabinete: Laura Itzel Castillo asumirá la Secretaría de las Mujeres al concluir su periodo en el Senado

El gabinete de la presidencia se alista para un relevo institucional estratégico. Durante la conferencia mañanera de este lunes, la mandataria federal anunció de forma oficial que la actual senadora Laura Itzel Castillo será la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres, cargo que asumirá formalmente una vez que concluya sus responsabilidades legislativas en la Cámara Alta.

Hasta el momento de la transición, la subsecretaria Ingrid Gómez se mantiene al frente de la dependencia como encargada de despacho. La presidenta detalló los tiempos del movimiento: “Está encargada Ingrid Gómez, ella es subsecretaria. Una vez que termine sus labores como presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo se va a incorporar como secretaria de las Mujeres”.

Se prevé que el cambio de estafeta ocurra en septiembre, mes en que Castillo dejará su escaño en el Senado mexicano, cediendo su lugar a su suplente, Blanca Elizabeth Fiesco Díaz.

¿Quién es Laura Itzel Castillo?

Laura Itzel Castillo es una figura histórica de la izquierda mexicana, con una amplia trayectoria en el servicio público, el activismo social y la representación legislativa. Arquitecta de profesión por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Castillo posee un perfil que combina la gestión urbana, la defensa de los derechos de las mujeres y la política partidista.

A lo largo de su carrera, ha ocupado cargos de alta relevancia tanto a nivel local como federal. Fue jefa delegacional en Coyoacán y posteriormente se desempeñó como secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) en el entonces Distrito Federal durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, ha sido diputada federal en distintas ocasiones y senadora de la República, destacando siempre por su participación en comisiones de energía, urbanismo y equidad de género.

Citlalli Hernández renunció para integrarse a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Este ajuste en la Secretaría de las Mujeres se presenta tras una serie de reacomodos internos dentro del movimiento de la llamada Cuarta Transformación. Cabe recordar que Citlalli Hernández Mora presentara su renuncia a la dependencia.

La salida de Hernández Mora obedeció a una decisión de carácter estrictamente partidista y estratégico. La morenista dejó la secretaría de Estado con el objetivo de incorporarse de lleno a las tareas de organización de su partido, asumiendo un rol protagónico dentro de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Desde este órgano interno, Hernández se encargará de coordinar los procesos de selección de perfiles, encuestas y definiciones de candidaturas de cara a los próximos e intensos procesos electorales que enfrentará la fuerza oficialista en el país.