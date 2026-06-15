Morena ya tiene reemplazo: Quién es el hombre que ocupará el cargo que dejó “Andy” López

Los cambios internos continúan dentro de Morena de cara a los próximos desafíos electorales. El partido anunció la incorporación de Manuel Jesús Zavala Salazar como delegado en funciones de secretario de Organización, una de las posiciones más relevantes dentro de su estructura nacional.

La vacante surgió luego de que Andrés Manuel López Beltrán dejara el cargo para buscar una candidatura a diputado federal por Tabasco. Con este movimiento, Morena busca fortalecer su operación territorial y afinar su estrategia política rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

¿Por qué es importante la Secretaría de Organización de Morena?

La Secretaría de Organización es considerada uno de los pilares operativos del partido guinda. Desde esta área se coordinan tareas relacionadas con la presencia territorial, la movilización de la militancia y el seguimiento de las actividades políticas en todo el país.

Además, tiene bajo su responsabilidad procesos como la afiliación de nuevos integrantes, la actualización del padrón de militantes y la coordinación con los comités estatales. En otras palabras, se trata de una oficina clave para mantener funcionando la maquinaria partidista en cada entidad.

La llegada de Manuel Jesús Zavala implica asumir la conducción de estas tareas en una etapa en la que Morena ya comienza a preparar el terreno para los próximos procesos electorales.

📰 El CEN de Morena comparte comunicado de prensa:



El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena informa del fortalecimiento de su estructura interna con miras al proceso electoral de 2027, para lo que designó a Manuel Jesús Zavala Salazar, actual secretario de Movimientos… pic.twitter.com/4xdQut37Qv — Morena (@PartidoMorenaMx) June 15, 2026

¿Quién es Manuel Jesús Zavala Salazar, el sucesor de "Andy" López?

Originario de Campeche y de profesión abogado, Manuel Jesús Zavala ha desarrollado gran parte de su trayectoria política dentro de Morena. Antes de recibir este nuevo encargo, ocupaba la Secretaría de Movimientos Sociales en el Comité Ejecutivo Nacional.

Su experiencia también incluye responsabilidades en los Programas para el Bienestar en Campeche, así como la dirigencia estatal del partido en esa entidad. A ello se suma su participación como delegado político en Yucatán durante la campaña presidencial que llevó a Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República.

Con estos antecedentes, Morena apuesta por un perfil con experiencia en operación territorial y trabajo político regional para ocupar una posición estratégica dentro de la organización nacional.

Morena también modifica su Comisión Nacional de Elecciones

Los ajustes no se limitaron a la Secretaría de Organización. Morena informó cambios en la integración de su Comisión Nacional de Elecciones, órgano responsable de conducir los procesos internos mediante los cuales se definen candidaturas.

A esta instancia se incorporaron la dirigente nacional Ariadna Montiel Reyes, Manuel Jesús Zavala Salazar y el secretario de Finanzas, Óscar del Cueto García.

La comisión tiene entre sus responsabilidades emitir convocatorias, revisar perfiles de aspirantes y participar en los mecanismos internos que utiliza el partido para seleccionar a quienes competirán por cargos de elección popular.