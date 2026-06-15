¿Cruzarás a EU por tierra desde México? Esto es lo que pagarás por el permiso I-94 en 2026

Cruzar la frontera hacia Estados Unidos parece un trámite sencillo para miles de mexicanos que viajan por turismo, compras, visitas familiares o trabajo temporal; sin embargo, podrías llevarte una sorpresa si no cuentas con el permiso I—94.

Uno de los principales problemas al momentos de viajar a Estados Unidos es que muchas personas se concentran únicamente en la visa y el pasaporte, pero olvidan que el I-94 es importante en algunos casos para documentar la entrada y salida.

¿Qué es el permiso I-94 y para qué sirve?

¡Atención! El Formulario I-94 funciona como un registro migratorio que deja constancia de la llegada de una persona a Estados Unidos y del tiempo autorizado para permanecer en territorio estadounidense.

Para los ciudadanos mexicanos que ingresan por vía terrestre, este documento suele ser necesario cuando planean viajar más allá de las 25 millas de la frontera o permanecer en el país por más de 30 días. Además, permite a las autoridades llevar un control de las entradas y salidas de los visitantes.

En el caso de quienes viajan en avión, el procedimiento suele realizarse de manera automática como parte del proceso de ingreso, por tanto, no es aplicable.

¿Cuánto cuesta el permiso I-94 en 2026?

Si tienes dudas sobre el precio que tiene, aquí te lo detallamos, actualmente es de 30 dólares estadounidenses.

La tarifa puede pagarse en línea antes del viaje o directamente en el puerto de entrada. Es importante considerar que el pago es obligatorio y no es reembolsable, incluso si el solicitante no concluye el proceso o si existe algún inconveniente con la solicitud.

Para muchos viajeros frecuentes, realizar el trámite con anticipación representa una forma de ahorrar tiempo al momento de llegar a la frontera.

¿Se puede solicitar la I-94 antes del viaje?

Las autoridades estadounidenses permiten iniciar el trámite hasta siete días antes de la fecha prevista de ingreso.

El procedimiento consiste en completar la solicitud con información personal como nombre, fecha de nacimiento, número de pasaporte y datos de la visa vigente. También se debe indicar la dirección donde se hospedará el visitante durante su estancia en Estados Unidos y efectuar el pago correspondiente.

Una vez concluido el proceso, el solicitante recibe un comprobante que deberá presentar junto con su pasaporte y visa al momento de llegar al cruce fronterizo.

¿Qué pasa después de obtener el permiso?

Una vez que las autoridades hayn autorizado este documento, el viajero debe presentarse en el puerto de entrada dentro de los siete días posteriores a la solicitud para finalizar el proceso.

Durante la revisión, las autoridades pueden tomar datos biométricos y determinar el periodo máximo autorizado de permanencia.

