¿Qué pasó en la presa El Sordo en Naucalpan? Derrumbe deja 2 trabajadores de Conagua muertos

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó la muerte de dos trabajadores en la presa El Sordo, en Naucalpan, Estado de México, luego de que se registrara un derrumbe en la zona mientras se realizaban trabajos de mantenimiento.

Derrumbe en la presa El Sordo, en Naucalpan, deja 2 trabajadores muertos

Los hechos se suscitaron cerca de las 14:30 horas de este martes 3 de octubre cuando personal de Bomberos, Protección Civil y Policía Municipal de Naucalpan, Edomex, fueron alertados por la desaparición de tres trabajadores de la Conagua.

De inmediato se registró una intensa movilización policiaca y de cuerpos de emergencia para localizar a los trabajadores que se encontraban desaparecidos al interior de la presa El Sordo.

El organismo detalló que los empleados se encontraban haciendo labores de desazolve para la apertura de compuertas de la presa; sin embargo, los trabajos se complicaron debido a la acumulación de basura, por lo que, se presume, cayeron al vacío sin la posibilidad de ser rescatados.

A pesar de que se activó el protocolo de emergencia en la zona del norte del Edomex, el saldo final fue de dos trabajadores muertos y dos más heridos, quienes fueron trasladados a un hospital de la Ciudad de México para su atención.

#URGENTE | La @conagua_mx confirma la muerte de dos trabajadores en la presa El Sordo, en Naucalpan, #Edomex



Las víctimas realizaban un operativo para la apertura de compuertas, que se complicó debido a la acumulación de basura. Dos trabajadores heridos fueron trasladados a un… pic.twitter.com/AXkUcVo2AR — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 4, 2023

Logran rescatar a dos trabajadores con vida de la presa El Sordo en Naucalpan

Dos trabajadores de Conagua, que se encontraban laborando en la presa El Sordo, en Naucalpan, fueron localizados con vida gracias a que uno de los cárcamos se abrió, lo que ocasionó que fueran arrastrados por varios metros.

En el accidente, dos empleados del organismo fueron rescatados en el lugar, mientras que un tercero fue hallado en la colonia San Antonio Zomeyucan, a la altura del Puente de Navidad.

Por su parte, la Conagua expresó sus condolencias para los compañeros de la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y señaló que ya se llevaban a cabo las investigaciones necesaria que permitan establecer las condiciones que provocaron el derrumbe de la presa.