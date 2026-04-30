Más de 200 cenotes en riesgo por camino ilegal en la selva de Quintana Roo

Una nueva preocupación ambiental se dio a conocer en el Caribe mexicano, más de 220 cenotes estarían en riesgo por la construcción de un camino ilegal sobre el sistema subterráneo Sac Aktun, en Quintana Roo, uno de los más grandes del mundo.

De acuerdo con denuncias de activistas, esta obra —de aproximadamente 16 kilómetros— atraviesa una zona altamente frágil, rica en biodiversidad, historia y recursos naturales únicos.

¿Por qué están en riesgo los cenotes en Quintana Roo?

El sistema Sac Aktun cuenta con más de 368 kilómetros de galerías subterráneas y conecta cientos de cenotes, además de albergar vestigios arqueológicos y paleontológicos.

El problema es que el nuevo camino se estaría construyendo justo encima de este entramado natural, en un terreno conocido por su fragilidad geológica.

Expertos y ambientalistas advierten que este tipo de suelo, caracterizado por dolinas y cavernas, puede colapsar fácilmente si se altera con maquinaria pesada.

¿Quién construye el camino y por qué es ilegal?

Según denuncias difundidas por el colectivo Selvame MX, la obra estaría siendo ejecutada por el Ejército, presuntamente sin respetar regulaciones ambientales ni uso de suelo. En videos compartidos en redes, activistas aseguran que el proyecto “pasa por encima de la ley ambiental” y pone en riesgo un corredor biológico clave en Quintana Roo.

Además, señalan que el objetivo real no sería beneficiar a la población local, sino abrir paso a desarrollos inmobiliarios y especulación de tierras.

¿Qué impacto ambiental podría tener esta obra en la selva de Quintana Roo?

El daño potencial va más allá de los cenotes. La zona forma parte de uno de los ecosistemas más importantes del país, donde aún sobrevive cerca del 5% de selva.

La construcción podría afectar:



Ríos subterráneos

Flora y fauna endémica

Sitios arqueológicos aún no explorados

El equilibrio del sistema hídrico

Incluso, especialistas advierten que este territorio podría aspirar a ser reconocido como patrimonio natural por la UNESCO, lo que aumentaría su valor global.

¿Qué dicen los ambientalistas sobre la destrucción de la selva en Quintana Roo?

Desde Selvame MX aseguran que se trata de una obra que responde a intereses económicos, no a necesidades sociales. Agregan que este tipo de proyectos impulsan el crecimiento urbano desordenado, principalmente enfocado en inversiones extranjeras, sin considerar el impacto en las comunidades locales.

También advierten que permitir este tipo de construcciones debilita el Estado de derecho y abre la puerta a más daños ambientales.

Activistas piden intervención de autoridades y voluntad política para frenar proyectos que, aseguran, destruyen patrimonio natural.