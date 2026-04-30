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Clima en México: Calor extremo sofoca al país, pero el Frente Frío 48 se aproxima con lluvias y granizo

El clima en México mantiene calor extremo de hasta 45° en varios estados; pero el frente frío 48 se acerca con lluvias y granizo que cambiarán el pronóstico.

Clima en México HOY: Sigue el pronóstico con calor extremo, pero Frente Frío 48 se aproxima con lluvias, granizo y torbellinos
El clima en México mantiene calor extremo de hasta 45° en varios estados; pero el frente frío 48 se acerca con lluvias y granizo que cambiarán el pronóstico.|AN

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

El clima en México se vuelve extremo este jueves 30 de abril; mientras una onda de calor mantiene temperaturas de hasta 45 grados en varios estados, la proximidad del Frente Frío 48 provocará lluvias fuertes, granizadas y hasta posible formación de torbellinos en el norte del país.

El pronóstico del clima indica un escenario contrastante; calor intenso en gran parte del territorio y, al mismo tiempo, tormentas con viento fuerte en el noreste, lo que podría generar riesgos como caída de árboles, encharcamientos y baja visibilidad en carreteras.

Lluvias, granizo y riesgo de tornados en el norte de México

Durante la tarde y noche, el frente frío 48 se acercará al noreste de México; esta condición, combinada con otros factores atmosféricos, generará lluvias fuertes en estados como Coahuila y Nuevo León, además de chubascos en Tamaulipas.

En otras entidades como Baja California y Oaxaca, las lluvias serán aisladas; sin embargo, podrían venir acompañadas de descargas eléctricas.

El punto más delicado es el viento; se esperan rachas intensas que podrían alcanzar hasta 70 km/h, con posibilidad de torbellinos o tornados en zonas del norte; estas condiciones elevan el riesgo para estructuras ligeras y anuncios publicitarios.

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Calor extremo no da tregua en gran parte del país

Mientras tanto, el calor seguirá dominando gran parte del país; estados como Guerrero podrían superar los 45 grados, mientras que regiones de Sonora, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Veracruz registrarán temperaturas entre 40 y 45 grados.

El clima en México se mantiene con esta onda de calor en múltiples regiones; incluso zonas del centro y Bajío continuarán con ambiente muy caluroso durante la tarde.

Viento fuerte y riesgos en varias regiones del norte

Además de la lluvia, el viento será otro factor clave en el pronóstico; en estados del norte como Chihuahua, Durango y Sonora, las rachas podrían alcanzar hasta 80 km/h, lo que podría provocar tolvaneras y afectar la visibilidad.

En otras regiones, como el centro del país, también se esperan rachas moderadas que podrían intensificarse durante la tarde.

Clima en CDMX y Edomex: calor y sin lluvias

En la Ciudad de México y el Estado de México, el pronóstico del clima será más estable; no se esperan lluvias, pero sí ambiente caluroso durante la tarde.

La temperatura en la CDMX alcanzará entre 31 y 33 grados, mientras que en Toluca se prevén máximas de hasta 28 grados; el cielo estará medio nublado y con viento moderado, lo que podría generar tolvaneras en algunas zonas.

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