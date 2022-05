Concamin respalda plan de Presidencia sobre canasta básica

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber se mostró a favor del plan acerca de la existencia de una canasta básica con precios establecidos, pero no un control de precios.

Previo al Encuentro de Industriales 2022 que se realizará en Acapulco, el presidente de la Concamin agregó que la canasta básica con precios establecidos ayudaría a mitigar una alta inflación, y descartó que afecte al sector productivo.

Además explicó que en ningún momento se ha planteado un control de precios.

“En ningún momento se ha hablado de control de precios el presidente lo he dicho varias veces no es control de precios, no va a ser y en eso nosotros nos estamos subiendo”, declaró José Abugaber.

El Encuentro de Industriales 2022 es el lugar perfecto para la interacción de directores, subdirectores, tomadores de decisiones, autoridades, Gobierno, Cámaras y Asociaciones.



Concamin: Encuentro de Industriales 2022 aborda recuperación económica

Este miércoles 4 de mayo arrancará el Encuentro de industriales 2022, “el Sur Sureste Mexicano: Desarrollo e Industrialización” en Acapulco, Guerrero. Después de 2 años se retoman estos foros presenciales donde se abordarán la recuperación económica, la economía 4.0, así como la crisis de suministros.





Antes de la ceremonia inaugural de dicho evento, Eugenio Salinas, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Concamin dijo que además de la inclusión del sur-sureste en los beneficios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), se abordará el repunte de las exportaciones y su papel en el tratado.

En el Encuentro de industriales 2022 estará presente la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, la secretaria de Trabajo, Luisa Alcalde Luján y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

El evento está organizado por la Concamin y se llevará a cabo el 4 y 5 de mayo, donde se espera que haya una interacción de directores, subdirectores, autoridades, gobierno, cámaras y asociaciones que toman decisiones.