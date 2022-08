Concesión de mina en Sabinas, Coahuila, la otorgó Fox: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que la concesión para la explotación de la mina en Sabinas, Coahuila fue otorgada por el expresidente Vicente Fox, reiteró que el gobierno tiene todos los datos de los operadores de la minera donde aún permanecen 10 trabajadores atrapados.

“La concesión la otorgó Fox en 2003 y vence en el 2053. Está todo documentado”.

En la mañanera de hoy 08 de agosto de 2022 , AMLO dijo que los problemas que se están presentando en las minas se deben a que los gobiernos anteriores entregaron “permisos a diestra y siniestra” y es por eso que casi la mitad del territorio nacional tiene concesiones para la explotación minera”.

Destacó que durante su mandato no se ha otorgado ninguna concesión para la explotación de minas.

El presidente @lopezobrador_ reiteró que el gobierno tiene todos los datos de los operadores de la minera de #Sabinas y dijo que tiene permiso desde hace 19 años

En Palacio Nacional, AMLO enumeró tres acciones que esta llevando a cabo su Gobierno desde que ocuriió el derrumbe de la mina en Sabinas, Coahuila: Rescate; fincar responsabilidades y castigar a culpables; protección a familiares.

“Se actuó rápido estaba el equipo desde el principio y estaba el Plan DN-III y en tres horas ya había 92 elementos y se actuó”, indicó.

Después de que familiares reclamaron al presidente López Obrador agilizar el rescate de mineros, el mandatario dijo que entiende la situación que viven.

“Hay que comprenderlas abrazarlas quererlas, una señora me dijo algo yo no lo tomo a mal (...) Cuando no se tiene problema de conciencia se debe pensar en pagar una cuota de humillación”.

Después de que familiares reclamaron al presidente @lopezobrador_ agilizar el rescate de mineros atrapados en pozo de Sabinas, el mandatario dijo que entiende la situación que viven

Dron submarino se utilizará en rescate de trabajadores en mina de Sabinas

La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velazquez informó en la mañanera que un dron submarino de la Marina se sumará al rescate de los trabajadores atrapanos en la mina de carbón en Sabinas Coahuila.

“Se estará trabajando con un dron submarino, que hizo llegar la Marina; empleará personal especializado con este equipo, con una cámara de alta resolución y luz para grabar hasta 250 metros de profundidad”, detalló la funcionaria.

Reportó que al momento el volumen de extracción es de 25 mil 400 metros cúbicos de agua,

y desde el 3 de agosto se han extraído en total 70 mil 794 metros cúbicos. Informó que vienen en camino más perforadoras para continuar con la extracción de agua en la mina donde se encuentran los trabajadores atrapados.

En las labores de rescate actualmente están desplegados 557 elementos de la Sedena, Marina, de la Guardia Nacional, de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Comisión Nacional del Agua, de la Comisión Federal de Electricidad y de las Secretarías de Economía y Trabajo.