VIDEO: Reportan robos en concierto de Karol G en Ciudad de México

Se reportó una serie de robos durante la jornada del primer concierto de Karol G en la Ciudad de México; usuarios de las redes sociales, principalmente TikTok, denunciaron en un video sobre los robos a la entrada del show, se presume acerca de una banda de carteristas que se mezclan entre el público asistente.

Desde el pasado jueves y hasta la jornada de este sábado 10 de febrero, se lleva a cabo la serie de conciertos de Karol G, artista colombiana que se presenta en el icónico Estadio Azteca en el sur de la Ciudad de México.

Todo como parte de su gira “Mañana Será Bonito Tour”, pero que más allá del espectáculo en el primer concierto de Karol G en CDMX, este se ha visto opacado por la serie de robos que han sido denunciados a través de las redes sociales.

Estos presuntos delincuentes se encuentran muy bien coludidos y organizados por lo que es prácticamente imposible que se logre localizar alguna de las pertenencias.

“Sacaron muchos celulares”, denuncia usuaria en video publicado en TikTok

Fryda Ah, una usuaria de la red social “TikTok” publicó un video en el que ella misma recomienda a todos los que acudan a los conciertos de Karol G en la Ciudad de México, sobre que sean muy cuidadosos con sus pertenencias ya que en medio del tumultos, los “amantes de lo ajeno” aprovechan para sacar teléfonos principalmente en los acceso del estadio de Santa Úrsula: “Si vas al concierto de Karol G ten cuidado… voy regresando del concierto y puedo contar que a la entrada y ala salida del concierto, pues claramente hay bastante fila, pero entre esas filas hay personas, no sólo güeyes, sino niños y señoras, los cuales si ustedes los ven están parados, estáticos”, reporta Fryda en su video.

“Sacaron muchos celulares” se titula el video de unos 53 segundos de duración que fue publicado por la usuaria identificada en la red social como “Fryda Ah”, quien también señala que durante la jornada del primer concierto de “La Bichota”: “Pensarán, están esperando a alguien, pero no, por abajo te están bolseando amiga, así que ten cuidado con todas tus cosas, me tocó escuchar a muchas personas de -oye me sacaron el teléfono-, pero no hay mucho que hacer por que se pasan los teléfonos entre otras personas”.

Banda de carteristas en las inmediaciones del Estadio Azteca

En tiempos recientes se ha reportado una fuerte presencia de presuntos carteristas que operan durante los eventos masivos en la Ciudad de México, principalmente en los eventos que se realizan en el Estadio Azteca.

Estos presuntos delincuentes se mezclan entre el público asistente a los conciertos, partidos, entre otros eventos, con el objetivo de despojar a los presentes tanto de sus carteras como de sus celulares, entre otras pertenencias que les resultan fáciles de extraer.