Caen presuntos revendedores de boletos para el concierto de Shakira en alcaldía Iztacalco

La presencia de revendedores marcó el concierto de Shakira que tuvo lugar este 27 de febrero de 2026 en la Ciudad de México. Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a 17 personas por ofrecer boletos a sobreprecio o supuestamente falsos en la alcaldía Iztacalco.

El operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) se desplegó durante el evento que formó parte de la gira mundial'Las Mujeres Ya No Lloran' de la cantante colombiana, realizado en la colonia Granjas México, donde también se detectó la venta de accesos apócrifos para estacionamiento.

Entre los detenidos hay menores de edad y personas con antecedentes por este tipo de prácticas, lo que evidencia que la reventa sigue operando de forma recurrente en conciertos masivos.

Así fue el operativo en CDMX para detener a los revendedores

Durante recorridos de vigilancia en las inmediaciones del recinto donde se llevó a cabo el show de Shakira, policías identificaron a un grupo de personas que ofrecía entradas a precios superiores a los de taquilla.

En total fueron detenidas 17 personas (seis mujeres y 11 hombres), entre ellos ocho menores de edad, quienes supuestamente revendían boletos o comercializaban entradas falsas.

Tras su detención, fueron presentados ante el Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente.

#BoletínSSC | #DETENIDOS l #Reventa l Resultado de los trabajos de seguridad durante el concierto “Vivir es Increíble Shakira Las Mujeres Ya No Lloran”, en el #EstadioGNP y el #AutódromoHermanosRodríguez, ubicados en la @IztacalcoAl, uniformados de la #SSC detuvieron a 17… pic.twitter.com/1l4TbyMAOU — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 28, 2026

Algunos de los detenidos son reincidentes

De acuerdo con autoridades, al menos seis de los detenidos ya habían sido presentados previamente ante el Juez Cívico por la reventa de entradas en otros eventos masivos.

Este dato revela que la práctica no sólo persiste, sino que está vinculada a personas que operan de forma reiterada en espectáculos de alta demanda.

Otro fraude detectado: Falsos boletos de estacionamiento

Además de la reventa de accesos al concierto, policías detuvieron a un hombre de 28 años señalado por vender boletos de estacionamiento presuntamente falsos.

La detención ocurrió tras la denuncia de un trabajador de un estacionamiento cercano, quien identificó al sujeto como el responsable de comercializar accesos apócrifos.

Al momento de la revisión, le fueron asegurados cuatro boletos falsos, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.