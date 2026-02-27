Sin “chelas” para el concierto de Shakira en CDMX; la lista completa de las cosas con las que sí y no podrás entrar al Zócalo
Shakira llega al Zócalo de la CDMX y esto es todo lo que debes saber: qué llevar, a qué hora llegar y cómo no perderte ni una sola canción del concierto gratis.
¿Ya tienes todo listo para el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de la CDMX? Entérate aquí de los objetos que sí y no pasan a la Plaza de la Constitución para que tu experiencia sea inolvidable.
El concierto del 1 de marzo apunta a ser uno de los eventos más concurridos del año en la capital, así que más vale llegar preparado. Para evitar filas eternas o que te regresen en el filtro, ya hay una lista clara de lo que sí puedes llevar… y lo que mejor dejes en casa.
Qué sí puedes llevar al concierto de Shakira en el Zócalo
Hay varios objetos permitidos que te ayudarán a disfrutar el show sin problema:
- Bolsas pequeñas o cangureras
- Celulares
- Baterías externas
- Binoculares
- Impermeables o chamarras
Qué cosas están prohibidas para ingresar al Zócalo
Aquí es donde muchos fallan. Estos objetos están prohibidos:
- Bebidas alcohólicas
- Botellas de vidrio o metal
- Objetos punzocortantes
- Hieleras
- Aerosoles
- Latas
- Sillas
- Mascotas
- Bolsas grandes
Si llevas algo de esta lista, lo más probable es que no te dejen pasar al concierto de Shakira o tengas que tirarlo antes de entrar.
✨ Si vas al concierto gratuito de @shakira este 1º de marzo, revisa con anticipación qué objetos están permitidos y cuáles no, para facilitar tu acceso y evitar retrasos. 🙌🏼— Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) February 25, 2026
Asiste con responsabilidad, sigue las indicaciones y disfruta esta gran noche en el Zócalo. 🐺🎤… pic.twitter.com/DyLB84lmZj
Tips para que disfrutes el concierto de Shakira en CDMX sin estrés
Además de qué llevar, hay algunas recomendaciones que pueden hacer toda la diferencia:
- Llega con tiempo
- Ubica salidas y rutas de evacuación
- Mantén tus pertenencias a la vista
- Lleva solo efectivo necesario
- Usa transporte público para evitar tráfico
También habrá pantallas en puntos cercanos para quienes no logren entrar al Zócalo, así que hay más opciones para no perderte el show.
¿A qué hora empieza el concierto de Shakira y cuándo llegar?
El concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México está programado para iniciar alrededor de las 20:00 horas, pero eso no significa que puedas llegar a esa hora si quieres buen lugar.
En el caso del concierto de Rosalía en 2023, fans comenzaron a llegar desde la madrugada y primeras horas del día, y para el mediodía ya había zonas completamente llenas.
Por eso, la recomendación es clara: si quieres estar cerca del escenario, lo mejor es llegar con varias horas de anticipación.
El Gobierno de la Ciudad de México adelantó que habrá presencia de personal en la zona para orientar a los asistentes, como parte del operativo impulsado por la administración de Clara Brugada.
La clave es simple: ir preparado. Así solo te preocupas por una cosa… disfrutar a Shakira en vivo en uno de los lugares más icónicos del país.
Posible setlist de Shakira: las canciones que podrían sonar en el Zócalo
Aunque no hay una lista oficial confirmada para el concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, el show forma parte de la gira Las mujeres ya no lloran, por lo que se espera un repertorio muy similar al que ha presentado en sus conciertos recientes.
En sus últimas presentaciones, Shakira ha interpretado entre 25 y 30 canciones, algnas de las canciones que más han sonado en su tour:
- La Fuerte
- TQG
- Te felicito
- Acróstico
- Copa vacía
- La bicicleta
- Hips Don’t Lie
- Chantaje
- Antología
- Ojos así
- Suerte
- Waka Waka
- BZRP Music Sessions #53