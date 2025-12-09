¡El efecto Bad Bunny! Conciertos en CDMX impulsarán la economía de la capital del país; estiman más de 3 mil millones de pesos

"El signo del dinero, ese e' mi nuevo zodiaco". Los conciertos de Bad Bunny en la CDMX , no solo prometen diversión y baile para los asistentes, también dejará una impresionante derrama económica en la capital del país, pero ¿qué esperar de este gran evento?

Conciertos de Bad Bunny generarán una derrama mayor a los 3 mil millones de pesos

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México ( Canaco ) estima que los ocho conciertos de Bad Bunny en la CDMX dejarán una derrama económica de 3 mil 228 millones de pesos (mdp).

Además, se estimó que 2 mil 262 millones de pesos corresponderán a la venta de boletos , 550.3 millones de pesos en el consumo de bebidas y alimentos, mientras que 426 millones de pesos derivarán de la ocupación hotelera.

Se estima que la ocupación hotelera en CDMX alcance niveles de entre 80% y 90% en las zonas aledañas al Estadio GNP, lugar en el que se llevarán acabo los conciertos del cantante puertorriqueño.

Bad Bunny tirará más fotos en CDMX con 3 mil 228 MDP de derramahttps://t.co/2r3fLLHeph — CanacoCDMX (@CANACOMexico) December 8, 2025

¿Qué negocios se verán beneficiados por los conciertos de Bad Bunny en CDMX?

La Canaco considera que los conciertos de Bad Bunny en la CDMX no solo consolidan a la capital del país como epicentro cultural y de entretenimiento, también dinamiza la economía local, pero ¿cuáles serán los giros más beneficiados de la vista del puertorriqueño a México?



Restaurantes.

Cafés.

Bares.

Restaurantes y establecimientos de comida rápida.

Taxis de siticio.

Aplicaciones de movilidad.

Transporte público.

Servicios turísticos.

Tiendas de conveniencia.

Tiendas de souvenirs.

¿Cuándo son los conciertos de Bad Bunny en CDMX?

¿Estás listo para disfrutarlos? La gira "DeBÍ TiRAR MáS FOTOoS World Tour" de Bad Bunny se presentará en la Ciudad de México por ocho días, y contará con una afluencia de 500 a 520 mil asistentes.

El primer concierto de Bad Bunny en CDMX se llevará a cabo del 10 de diciembre 2025, mientras que los otros serán durante estas fechas:



Jueves 11 de diciembre

Viernes 12 de diciembre

Martes 15 de diciembre

Miércoles 16 de diciembre

Viernes 19 de diciembre

Sábado 20 de diciembre

Domingo 21 de diciembre

Según la página oficial de venta de boletos, los conciertos del cantante puertorriqueño comenzará alrededor de las 9 de la noche, y tendrán una duración de entre dos a dos horas y media.