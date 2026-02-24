Tráfico en carreteras HOY Cierre total en Jalisco: Accidente bloquea la vía Maravatío-Zapotlanejo
Mantente informado con el reporte integral sobre el estado de las carreteras y autopistas del país para este martes 24 de febrero. Consulta los detalles sobre percances viales, zonas con reducción de carriles por obras y el flujo de tránsito en las principales plazas de cobro del territorio mexicano.
Tráfico en carreteras HOY: Choques y cierres afectan la circulación en vías clave de México
Caos en La Barca: tránsito detenido por fuerte choque en Jalisco
Se solicita a los automovilistas extremar cuidados en Jalisco, donde se reporta una interrupción total del tránsito debido a un siniestro vehicular.
El bloqueo absoluto se localiza en la autopista Maravatío - Zapotlanejo, específicamente en las inmediaciones de La Barca. Es imperativo seguir las rutas alternas y las indicaciones de las autoridades viales que resguardan la zona.
Percance en la Coatzacoalcos-Salina Cruz: paso restringido en Veracruz
Se hace un llamado a la precaución en Veracruz debido a un percance vehicular que mantiene limitada la circulación en la carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz. La afectación se ubica cerca del kilómetro 068+500, por lo que se pide a los conductores seguir las señales de tránsito y las órdenes de las autoridades presentes.
Alerta vial: choque afecta la circulación hacia Monterrey
Se recomienda extremar precauciones al transitar por Nuevo León, debido a un accidente vehicular que ha provocado un cierre parcial sobre la carretera Ciudad Victoria - Monterrey. El incidente se localiza específicamente en las inmediaciones del kilómetro 186+600; se exhorta a los automovilistas a seguir las instrucciones de las autoridades en la zona.
