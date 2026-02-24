Tráfico en carreteras HOY Cierre total en Jalisco: Accidente bloquea la vía Maravatío-Zapotlanejo

Se solicita a los automovilistas extremar cuidados en Jalisco, donde se reporta una interrupción total del tránsito debido a un siniestro vehicular.

El bloqueo absoluto se localiza en la autopista Maravatío - Zapotlanejo, específicamente en las inmediaciones de La Barca. Es imperativo seguir las rutas alternas y las indicaciones de las autoridades viales que resguardan la zona.