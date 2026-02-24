¡Cambios en los mercados! Así cierra la Bolsa Mexicana de Valores y el precio del dólar hoy 24 de febrero 2026

¿Sube el precio del dólar? La Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street y otros mercados terminaron la jornada de este lunes 23 de febrero 2026 con cambios importantes. Azteca Noticas, te comparte el cierre de los mercados mundiales.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este martes?

El mercado mexicano cerró la jornada del 24 de febrero de 2026 con ganancias moderadas; el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, se ubicó en 70,934.82 puntos, con un avance de 0.43%, equivalente a 301.05 unidades: El volumen de operación fue de 234 millones 152 mil 042 títulos, reflejando actividad sólida en la sesión.

Otros índices también mostraron movimientos relevantes: el S&P/BMV INMEX registró un alza de 0.55%, mientras que el S&P/BMV IR avanzó 0.62%.

En contraste, el índice S&P/BMV FIBRAS retrocedió 0.94%. El IPC VIX no presentó variación. Los datos son definitivos, con un desfase informativo de 20 minutos, según la Bolsa Mexicana de Valores.

Cierre Wall Street hoy 24 de febrero 2026

Los principales mercados de Estados Unidos registraron avances en la última jornada. El Dow Jones Industrial Average se ubicó en 49,174.50 puntos, con una ganancia de 370.44 unidades, equivalente a 0.76%.

El Nasdaq Composite alcanzó 22,863.68 puntos, tras subir 236.41 enteros, un incremento de 1.04%. Por su parte, el S&P 500 cerró en 6,890.07 puntos, con un alza de 52.32 unidades, es decir, 0.77%.

¿A cuánto está el dólar en México este 24 de febrero 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 24 de febrero de 2026, en $16.00 pesos la compra y en $17.89 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.85 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Valor del Bitcoin hoy 24 de febrero 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de martes 24 de febrero de 2026, se ubica en 64 mil 510 dólares por unidad, registrando una importante baja del 0.19% en comparación con su último cierre. Su segundo día de pérdidas.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 107 mil 814 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 24 de febrero 2026

El precio del petróleo retrocedió desde máximos de casi siete meses, alcanzados previamente en la sesión del martes, luego de que Irán dijo que estaba preparado para tomar cualquier medida necesaria para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos antes de las conversaciones nucleares a finales de esta semana.



Petróleo Brent -70.95 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate - 65.82 dólares el barril

Al comienzo de la jornada, el petróleo Brent se encaminaba a su cierre más alto desde el 31 de julio y el West Texas Intermediate (WTI) a su cierre más alto desde el 1 de agosto del año anterior.

Con información de Reuters...