Quejas por “La Casita” de Bad Bunny en conciertos de CDMX: ¿Puedo levantar una queja ante Profeco?

A pocos días de los conciertos de Bad Bunny en CDMX, miles de fanáticos se encuentran molestos tras revelarse la ubicación de "La Casita", así como de la nueva sección de "Los Vecinos", cambios que los usuarios han catalogado como injustos.

La polémica por estos cambios se ha hecho cada vez más grande, que incluso algunos fanáticos quieren levantar una queja ante Profeco, pero ¿eso se puede?

El cambio de escenario y la nueva sección en el concierto de Bad Bunny fueron anunciados por la boletera el pasado 2 de diciembre, a pocos días se su visita a México.

¿Se puede levantar una queja ante la Profeco por "La Casita de Bad Bunny" en CDMX?

¡La respuesta es SÍ! Los fanáticos pueden levantar una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por la ubicación de "La Casita" y la sección "Los Vecinos" en los conciertos de Bad Bunny en el Estadio GNP, en la Ciudad de México (CDMX).

La queja se fundamenta en el posible incumplimiento de las condiciones ofrecidas o por un cambio sustancial en el servicio por lo que se pago:



Cambio de condiciones; fans argumentan que el mapa del recinto y la promesa de visibilidad cambiaron después de la compra de boletos ; afectaciones en Premium .

y la promesa de visibilidad cambiaron después de la ; afectaciones en . Publicidad engañosa: La boletera no fue clara en la distribución del escenario y la visibilidad de todas las zonas al momento de la venta inicial. Se podría argumentar que la experiencia no corresponde al precio pagado.

¿Cómo levantar una queja ante Profeco por la ubicación de "La Casita" en conciertos de Bad Bunny en CDMX?

Si eres uno de los fanáticos afectados y quieres levanta una queja ante la Profeco por los cambios en el concierto de Bad Bunny en CDMX; te compartimos los pasos y requisitos para poder hacer la denuncia.

Levantar denuncia en Profeco de manera presencial

Acude a la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO)

Presenta el "Formato de recepción y queja"

Levantar denuncia en Profeco de manera virtual

Ingresa al sitio de Concilianet de Profeco.

Crea una cuenta o inicia sesión.

Digitaliza tus datos: Identificación oficial, comprobante de compra y evidencia que respalde tu queja.

Selecciona al proveedor.

Describe la queja.

Adjunta evidencia y espera la conciliación.

¿Qué requisitos se necesitan para hacer una denuncia en Profeco?

Los requisitos para realizar una denuncia en Profeco son:



Nombre y domicilio

Identificación oficial vigente

Documentación relacionada con la reclamación, como facturas, recibos, contratos, publicidad.

Nombre y domicilio del proveedor; en caso de que no aparezca en tu boleto o recibo, puedes señalar el lugar en donde puede ser localizado

Descripción del bien o servicio que se reclama y la descripción de los hechos que dieron lugar a la queja ante Profeco

Imprimir y presentar el "Formato de recepción de queja" en la Oficina de Defensa del Consumidor

Esto pasaría si la queja por "La Casita" de Bad Bunny procede ante Profeco

En caso de que las quejas procedan, Profeo daría inicio a un procedimiento conciliatorio, en el que las autoridades atienden la inconformidad del consumidor en contra del proveedor del servicio.

Por otro lado, es importante dejar claro que TicketMaster sólo muestra el mapa como una guía para la compra de boletos, por lo que la empresa no se hace responsable por los cambio en el escenario, así lo estipulan en los Términos y condiciones de la boletera.