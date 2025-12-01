¿Buscas boletos para Dua Lipa o Bad Bunny en México? Consejos para evitar fraudes en redes sociales

Los conciertos de Dua Lipa y Bad Bunny en México, están a la vuelta de la esquina, y con ellos, la venta de boletos en redes sociales y otras plataformas digitales; sin embargo, muchos estafadores aprovechan estos espacios para robar dinero, así como datos personales y financieros, pero ¿cómo evitar caer en fraudes?

¿Cuál es el modus operandi de la reventa de boletos para conciertos?

Kaspersky, empresa de ciberseguridad, afirmó que el 11% de los mexicanos han hecho pagos a vendedores de boletos en redes sociales y el 39% de ellos ha sido víctima de fraude en plataformas como Facebook, pero ¿cuál es el modus operandi?

Los estafadores suelen aprovecharse de la urgencia de las y los fanáticos en la búsqueda de los boletos, creando trampas en las páginas web que dirigen a las víctimas a sitios maliciosos diseñados para instalar malwares en los dispositivos.

Además, usan las redes sociales para ofrecer "boletos transferibles" y que los fanáticos pasen su número de celular o correo electrónico. en otro escenario, los estafadores suelen pedirle a las víctimas que depositen el dinero para después desaparecer por completo.

Consejos para no caer en fraudes al comprar boletos para Dua Lipa y Bad Bunny

¡No caigas en trampas! Expertos en ciberseguridad, compartieron algunas recomendaciones para evitar ser víctima de fraude en la venta de boletos para los conciertos de Dua Lipa y Bad Bunny en México.



No te dejes llevar por la primera oferta que veas : Tómate tu tiempo y verifica la identidad de la persona que ofrece el boleto; desconfía de las "ofertas perfectas".

: Tómate tu tiempo y verifica la identidad de la persona que ofrece el boleto; desconfía de las "ofertas perfectas". Evita compartir información personal : No pases tu número de teléfono o correo electrónico hasta verificar que la persona sea confiable. NO deposites dinero por adelantado.

: No pases tu número de teléfono o correo electrónico hasta verificar que la persona sea confiable. NO deposites dinero por adelantado. Usa métodos de pagos seguros : Utiliza tarjeras virtuales o plataformas que ofrezcan protección ante fraudes; evita dejar guardados los datos de tus tarjetas en sitios desconocidos.

: Utiliza tarjeras virtuales o plataformas que ofrezcan protección ante fraudes; evita dejar guardados los datos de tus tarjetas en sitios desconocidos. Protege tus dispositivos: Usa soluciones de seguridad confiables que bloqueen sitios sospechosos y que protejan tus pagos en línea.

Otra forma de protegerse de las estafas en redes sociales, es comprar los boletos en los canales oficiales; evita los enlaces que lleguen por mensajes directos o publicaciones en plataformas digitales.

Antes de entrar a una "página de venta de boletos", asegúrate que la URL sea legítima, que comience con el "https://" y que tenga un candado de seguridad.

¿Cuándo son los conciertos de Dua Lipa y Bad Bunny en México?

¡Márcalos en el calendario! En el último mes del año, la Ciudad de México estará lleno de los conciertos de Dua Lipa y a Bad Bunny, dos de los eventos más esperados del años, pero ¿en qué fecha se presentarán?

Conciertos de Dua Lipa en CDMX

Lunes 1 de diciembre

Martes 2 de diciembre

Viernes 5 de diciembre

Conciertos de Bad Bunny en CDMX

Bad Bunny tendrá alrededor de ocho conciertos en la capital del país, pero ¿cuándo son?

