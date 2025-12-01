¿Buscas boletos para Dua Lipa o Bad Bunny en México? Consejos para evitar fraudes en redes sociales
Los estafadores utilizan las redes sociales para engañar a los fanáticos que buscan comprar boletos para los conciertos de Dua Lipa y Bad Bunny.
Los conciertos de Dua Lipa y Bad Bunny en México, están a la vuelta de la esquina, y con ellos, la venta de boletos en redes sociales y otras plataformas digitales; sin embargo, muchos estafadores aprovechan estos espacios para robar dinero, así como datos personales y financieros, pero ¿cómo evitar caer en fraudes?
¿Cuál es el modus operandi de la reventa de boletos para conciertos?
Kaspersky, empresa de ciberseguridad, afirmó que el 11% de los mexicanos han hecho pagos a vendedores de boletos en redes sociales y el 39% de ellos ha sido víctima de fraude en plataformas como Facebook, pero ¿cuál es el modus operandi?
Los estafadores suelen aprovecharse de la urgencia de las y los fanáticos en la búsqueda de los boletos, creando trampas en las páginas web que dirigen a las víctimas a sitios maliciosos diseñados para instalar malwares en los dispositivos.
Además, usan las redes sociales para ofrecer "boletos transferibles" y que los fanáticos pasen su número de celular o correo electrónico. en otro escenario, los estafadores suelen pedirle a las víctimas que depositen el dinero para después desaparecer por completo.
Consejos para no caer en fraudes al comprar boletos para Dua Lipa y Bad Bunny
¡No caigas en trampas! Expertos en ciberseguridad, compartieron algunas recomendaciones para evitar ser víctima de fraude en la venta de boletos para los conciertos de Dua Lipa y Bad Bunny en México.
- No te dejes llevar por la primera oferta que veas: Tómate tu tiempo y verifica la identidad de la persona que ofrece el boleto; desconfía de las "ofertas perfectas".
- Evita compartir información personal: No pases tu número de teléfono o correo electrónico hasta verificar que la persona sea confiable. NO deposites dinero por adelantado.
- Usa métodos de pagos seguros: Utiliza tarjeras virtuales o plataformas que ofrezcan protección ante fraudes; evita dejar guardados los datos de tus tarjetas en sitios desconocidos.
- Protege tus dispositivos: Usa soluciones de seguridad confiables que bloqueen sitios sospechosos y que protejan tus pagos en línea.
Otra forma de protegerse de las estafas en redes sociales, es comprar los boletos en los canales oficiales; evita los enlaces que lleguen por mensajes directos o publicaciones en plataformas digitales.
Antes de entrar a una "página de venta de boletos", asegúrate que la URL sea legítima, que comience con el "https://" y que tenga un candado de seguridad.
¿Cuándo son los conciertos de Dua Lipa y Bad Bunny en México?
¡Márcalos en el calendario! En el último mes del año, la Ciudad de México estará lleno de los conciertos de Dua Lipa y a Bad Bunny, dos de los eventos más esperados del años, pero ¿en qué fecha se presentarán?
Conciertos de Dua Lipa en CDMX
- Lunes 1 de diciembre
- Martes 2 de diciembre
- Viernes 5 de diciembre
Conciertos de Bad Bunny en CDMX
Bad Bunny tendrá alrededor de ocho conciertos en la capital del país, pero ¿cuándo son?
- Miércoles 10 de diciembre de 2025
- Jueves 11 de diciembre de 2025
- Viernes 12 de diciembre de 2025
- Lunes 15 de diciembre de 2025
- Martes 16 de diciembre de 2025
- Viernes 19 de diciembre de 2025
- Sábado 20 de diciembre de 2025
- Domingo 21 de diciembre de 2025