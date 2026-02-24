¡Inflación en México sigue subiendo! Aumenta en primera quincena de febrero 2026; qué subió de precio
Entre los productos que subieron de precio debido al aumento de la inflación en México son el tomate verde, limón, papa, jitomate y las operaciones quirúrgicas.
¿Saldrá más caro ir al mercado? La inflación en México aumentó más de lo previsto para la primera quincena de febrero 2026, ubicándose por encima del objetivo de Banxico.
Te compartimos los productos, alimentos y servicios que subieron de precio, impactados por la cifra de inflación en México.
¿Cómo está la inflación en México 2026?
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que la inflación en México se ubicó en 3.92% en la primera quincena de febrero 2026, cifra superior a los 3.79% registrados en enero 2026.
La inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir los precios de productos y servicios, se ubicó en 4.52%.
Banxico busca ubicar la inflación en 3% con con variación porcentual; se estima que podríamos alcanzar este nivel en el tercer trimestre de este año.
En la primera quincena de febrero 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 144.064 y representó un aumento de 0.25% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.92%.— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) February 24, 2026
Por componente, la inflación anual… pic.twitter.com/O5K38Dd3sR
Productos que subieron de precio en la primera quincena de febrero 2026
El INEGI compartió una lista de los productos, alimentos y servicios que registraron un aumento de precio para la primera quincena de febrero 2026, ¿cuáles son?
- Tomate verde
- Limón
- Papa y otros tubérculos
- Jitomate
- Operaciones quirúrgicas
- Detergentes
- Universidad
Entre otros artículos que también subieron de precio están: Loncherías, fondas, torterías y taquerías, la vivienda propia, así como otros alimentos cocinados.
Por el contrario, los productos que bajaron de precio: Calabacita, chayote, cebolla, otros chiles frescos, desodorantes personales, lociones y perfumes, así como el pollo, la carne de cerdo y los servicios de taxi.
¿Cómo impacta la inflación a los mexicanos?
El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.
Este aumento puede tener varias afectaciones importantes en la economía de los mexicanos, ya que puede provocar:
Aumento del costo de bienes y servicios; alimentos, transporte, electricidad o gas.
- Reducción del poder adquisitivo
- Endeudamiento y menor capacidad de ahorro
- Impacto en negocios
- Efectos macroeconómicos
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es quien da a conocer los resultados índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).