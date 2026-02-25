Suman más de 21 mil asesinatos en México durante 2025: Estos fueron los estados con más homicidios

En los primeros nueve meses del 2025, periodo que abarca de enero a septiembre, se registraron un total de21 304 asesinatos en México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los homicidios en México se posicionaron como la octava causa de muerte de enero a septiembre del año anterior, por encima de las enfermedades pulmonares y la insuficiencia renal.

¿Cuáles son las regiones de México con más asesinatos?

La Estadística de Defunciones Registradas (EDR), realizada por el INEGI, confirmó que las 10 regiones de México con el mayor número de asesinatos en los primero nueve meses del 2025 fueron:



Guanajuato - 2 mil 343 homicidios

Chihuahua - mil 281 homicidios

Sinaloa - mil 201 homicidios

Baja California - mil 190 homicidios

Guerrero - 987 homicidios

Morelos - 812 homicidios

Tabasco - 714 homicidios

Quintana Roo - 397 homicidios

Colima - 377 homicidios

De enero a septiembre 2025, se registraron de forma preliminar, 574,929 defunciones. Las tres primeras causas de defunción a nivel nacional fueron las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos.



Del total de defunciones, la distribución según sexo… pic.twitter.com/2glloQ6uFj — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) February 25, 2026

-

El fin de semana del viernes 20 al domingo 22 de febrero, fue considerado como el más violento del año, registrando alrededor de 172 asesinatos en toda la República Mexicana.

El informe del gobierno federal registró 16 muertes en Guanajuato, 15 homicidios em Sinaloa, en Chihuahua 13 casos.

Por su parte, Jalisco únicamente reportó 11 crímenes, esto sin contabilizar los 28 muertos, entre servidores públicos y un civil, que dejaron los enfrentamientos en la entidad tras la muerte de "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado 22 de febrero.

¿Qué tan seguro es vivir en México?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que en el cuarto trimestre 2025, el 68.31% de la población consideró que era peligros vivir en ciudades como Uruapan, Michoacán.

La cifra de percepción de inseguridad, representa un aumento de 2.1% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Entre las ciudades con más inseguridad están: Uruapan, Michoacán; Culiacán, Sinaloa; Ciudad Obregón, Sonora; Ecatepec, Estado de México (Edomex); Irapuato, Guanajuato.

Para las mujeres es mayor la percepción de inseguridad, con un 69.4%, en comparación con el 57.1% reportado por los hombres, que consideran peligroso vivir en sus ciudades.