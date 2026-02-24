¡No te quedes sin combustible! Precio de la gasolina en México HOY 24 de febrero 2026
El precio de la gasolina en México registró ligeros cambios para este martes; estos son los estados con el costo más bajo de Magna, Premium y Diésel.
¡A llenar el tanque! El litro de gasolina registró cambios importantes para este 24 de febrero 2026 en distintas zonas de México; este es el nuevo precio para la Magna, Premium y Diésel.
El costo de combustible pueden variar dependiendo de la zona y el establecimiento en la que acudas a cargar gasolina.
¿A cuánto está el litro de gasolina en México 2026?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.25 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.59 pesos.
- Diésel por litro: 26.23 pesos.
Precio del gas natural para este 24 de febrero 2026
- Mínimo por litro: 10.99 pesos.
- Promedio por litro: 12.60 pesos.
- Máximo por litro: 14.49 pesos.
Precio de la gasolina en CDMX hoy 24 de febrero 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.39 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.70 pesos.
- Diésel por litro: 26.02 pesos.
Precio de la gasolina en Edomex este 24 de febrero 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.25 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.28 pesos.
- Diésel por litro: 25.83 pesos.
Precio de gasolina en Jalisco para este 2026
El precio de la gasolina en Jalisco registró cambios importantes para el último martes de febrero 2026.
- Gasolina Regular precio por litro: 23.64 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 26.15 pesos.
- Diésel por litro: 26.23 pesos.
Precio del litro de gasolina en Nuevo León HOY
- Gasolina Regular precio por litro: 23.60 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 27.09 pesos.
- Diésel por litro: 26.94 pesos.
¿A cuánto está el litro de gasolina en Durango hoy?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.76 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.41 pesos.
- Diésel por litro: 26.84 pesos.
Precio de gasolina en Campeche HOY 24 de febrero 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.87 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 25.49 pesos.
- Diésel por litro: 26.72 pesos.
¿A cuánto sale llenar el tanque en México?
¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $1,052.55 pesos por 45 litros, mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,165.50 pesos por 45 litros.
Por otro lado, los vehículos con 65 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,520.35 pesos por gasolina magna y $1,683.50 por gasolina Premium.
¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?
Ciudad de México, es una de las zonas en la que el precio de la gasolina es más barato, ubicándose en 23.39 pesos por litro, seguido de Estado de México en 23.25 pesos.
Por el contrario, Campeche es el lugar más caro, cotizando en 23.87 pesos el litro.