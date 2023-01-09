Condenan a 26 años de cárcel a futbolista Amir Nasr-Azadani

Este lunes 9 de enero de 2023, el futbolista iraní Amir Nasr-Azadani, quien era condenado a muerte, recibió la condena de 26 años de cárcel en su país por supuestamente haber atentado contra tres funcionarios de seguridad durante las protestas en Irán.

El caso del futbolista Amir Nasr-Azadani, tomó vuelo en el marco del final del Mundial de Qatar 2022, cuando antes de disputarse el aprtido Argentina-Francia, en redes sociales diversas personas exigieron justicia para Amir Nasr-Azadan y pidieron que se detuviera el partido final.

Amir Nasr-Azadani de 26 años recibió la condena de cárcel y junto a él, otros tres hombres recibieron la pena de muerte por los presuntos atentados.

¿Quién es Amir Nasr-Azadani, el jugador condenado a muerte?|Twitter/RadioZamaneh

A pesar de no recibir la pena de muerte, el iraní irá 26 años a la cárcel, esto, por participar en protestas a favor de los derechos de las mujeres y las libertades básicas de su país. Ante ello, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) condenó la pena de muerte y afirmó estar conmocionada.

“Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo”, escribió el sindicato a través de su cuenta de Twitter.

Ejecuciones en Irán por protestas antigubernamentales

Fue el pasado 08 de diciembre cuando Irán realizó la primera ejecución, mediante ahorcamiento a un hombre condenado por herir con un cuchillo a un guardia de seguridad y bloquear una calle en Teherán, ubicado como Mohsen Shekari. Se trató de la primera ejecución por las recientes protestas antigubernamentales.

Famosos pidieron solidarizarse con Amir Nasr-Azadani

Entre algunos de los que pidieron solidarizarse con el futbolista Amir Nasr-Azadani se encuentra Shakira, Alejandro Sanz, la familia de Maradona y otros futbolistas internaciones mostraron su rechazo ante la condena que buscaba Irán.

Por su parte, el gobierno de Alemania declaró que las ejecuciones realizadas por Irán como forma de opresión tendrán consecuencias. El Papa Francisco también condenó las ejecuciones a los manifestantes en Irán durante su tradicional discurso de Año Nuevo.