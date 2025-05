Indignación por trato a mujer de 96 años: Banco la obliga a ir en camilla para cobrar pensión

Fidelia, de 96 años, fue trasladada en camilla a un banco tras no poder cobrar su pensión durante seis meses por un fallo en el sistema. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) condenó de manera enérgica el trato indigno e inhumano que recibió Fidelia Vásquez Nuño, una mujer de 96 años de edad, en la sucursal ubicada en la colonia Reforma de Oaxaca de Juárez.

El caso ha generado una fuerte ola de indignación, luego de que se difundiera un video en redes sociales que muestra cómo la mujer, postrada en una camilla, fue obligada a acudir físicamente a la institución financiera para intentar resolver un problema relacionado con su identidad biométrica, que le impedía cobrar su pensión del ISSSTE desde hace más de seis meses.

Denuncian trato inhumano y burocracia excesiva

Según explicó su hijo, Gilberto Ayala, desde hace medio año el banco BBVA se negó a liberar la pensión de su madre alegando inconsistencias en la verificación de su identidad, a pesar de haber presentado todos los documentos legales y el poder notarial correspondiente. La situación escaló al grado de que la mujer fue trasladada en una ambulancia particular y colocada en una cama hospitalaria para presentarse frente a un ejecutivo de la institución bancaria.

🚨 #Oaxaca: #Bancomer da trato deshumanizante: obliga a mujer de 96 años a presentarse en camilla para cobrar su pensión#enterate pic.twitter.com/l2znqJbP7L — Diario El Fortín 📱 (@diarioelfortin) May 13, 2025

“La gerente de la sucursal exige una larga lista de requisitos y aún cumpliéndolos, seguimos sin una solución. Y cada vez se complica más”, denunció el hijo.

Por su parte, Ernestina Ayala, hija de Fidelia, calificó lo ocurrido como un agravio no sólo para su madre, sino para todas las personas adultas mayores que enfrentan obstáculos similares por parte de las instituciones bancarias.

“El banco justifica que el sistema biométrico no reconoce sus rasgos, pero no consideran que mi madre ya no es la misma mujer que registraron hace años. Tiene 96 años, ¿qué esperan?”, señaló.

DDHPO y familia preparan denuncias formales

La DDHPO llamó tanto a BBVA como a la Condusef a investigar el caso y garantizar que ningún otro usuario sufra un trato vejatorio para acceder a su dinero. Además, exhortó a las instituciones financieras a revisar sus protocolos de atención a personas adultas mayores, especialmente aquellas en condiciones de salud delicadas.

La familia Ayala adelantó que presentará denuncias formales ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Condusef y la propia DDHPO.