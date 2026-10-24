Dan mordida a policía de CDMX y no era dinero: mujer se le fue al brazo por esta razón

Un policía de tránsito de la Ciudad de México (CDMX) recibió una mordida, pero no precisamente de dinero, como se le conoce al soborno que en ocasiones se puede dar, ya que una mujer lo agredió con la boca.

La agresión ocurrió porque, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la presunta responsable se opuso a ser sancionada cuando estaba en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

¿Por qué iban a detener a conductora antes de morder al policía?

Los hechos ocurrieron durante la implementación de un dispositivo para recuperar vialidades sobre la avenida Eduardo Molina, en la colonia Del Parque.

No obstante, cuando un oficial pretendía retirar la placa de circulación de un vehículo estacionado en doble fila, pues estaba cometiendo una infracción al Reglamento de Tránsito, la conductora presuntamente lo agredió al morderlo en un brazo.

Conductora acaba en el MP por mordida a policía de tránsito

Luego de estos hechos, más oficiales que se encontraban en el lugar, llegaron y la mujer fue detenida y presentada ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de CDMX, quien determinará su situación jurídica.

"Policías de la Subsecretaría de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a una mujer señalada como posible responsable de agredir físicamente a un oficial de tránsito, a quien presuntamente mordió en un brazo para evitar ser sancionada, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza", informó la dependencia.

Sobre el estado de salud del oficial, hasta el momento, la SSC de CDMX no informó más detalles que indiquen si la mordida que recibió fue grave, o bien, si fue necesario que el elemento fuera trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.