VIDEO | No dejaba de ver el billete: graban ‘mochada’ a policía de CDMX en Polanco

Un claro ejemplo de corrupción en la Ciudad de México (CDMX) quedó grabado. Un policía fue evidenciado en video recibiendo dinero por parte d eun automovilista en la zona de Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

El oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no se dio cuenta que un vecino, desde un hueco, se percató de la situación. El ciudadano grabó el momento exacto en que el conductor saca el dinero en efectivo y lo entrega al policía.

Video de policía de CDMX recibiendo 'mordida' en Polanco

Nuevamente las redes sociales fueron el lugar en donde una situación como esta se dio a conocer. En solo 15 segundos fue evidenciado este acto de corrupción que involucró a dos oficiales de la SSC de CDMX, pero solo uno fue visto recibiendo el dinero.

El otro elmento de la corporación solo espero recargado a un lado de una camioneta, la cual seía del hombre al que le habrían marcado el alto para proceder quizás a una revisión, pero el motivo se desconoce.

De acuerdo con el video, el conductor todavía se tomó el tiempo por unos segundos de contar los billetes, que al parecer eran de $500 pesos. Una vez que el oficial recibe el dinero, platican y el policía se guarda el dinero creyendo que nadie los vio.

🚨🇲🇽Ojos en CDMX 👇🏻



Hasta cuándo la corrupción de estos policías @SSC_CDMX



Paso en Polanco 🫪🤷🏻@MLopezSanMartin pic.twitter.com/LkCMSICGdq — 🎙️ ᗰᖇ. ᑕíᐯIᑕO ®🇲🇽₿ ✖️ (@MrCivico_) July 25, 2026

SSC de CDMX responde a video de policía aceptando soborno en Polanco

La grabación circuló recientemente, pero las autoridades confirmaron que esto la entrega del dinero al policía sí pasó, pero en junio, de acuerdo con la institución de seguridad.

La Sectería de Seguridad Ciudadana informó que tras tomar conocimiento del video, la Dirección General de Asuntos Internos inició una carpeta de investigación y el policías involucrado fue sancionado, no obstante, del otro policía no se indica más a pesar de estar presente en el momento en que se consumó el soborno.