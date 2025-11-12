¡Impactante video! Conductora se queda dormida y casi provoca tragedia en tren de San Francisco

Un video de vigilancia de la Agencia de Transporte Municipal de San Francisco (SFMTA) muestra el momento en que una conductora de tren ligero aparentemente se queda dormida mientras opera una unidad llena de pasajeros dentro del Sunset Tunnel, una de las rutas más transitadas de la ciudad.

El incidente, que se volvió viral en redes sociales, ha generado una gran indignación, además de preocupación por la seguridad de los usuarios del transporte público en California.

VIDEO: Conductora de "Muni Metro" se queda dormida en pleno viaje en San Francisco

En las imágenes difundidas por medios locales, se observa cómo la operadora del “Muni Metro” comienza a cabecear visiblemente unos 90 segundos después de iniciar el recorrido. Momentos después, el tren empieza a sacudirse bruscamente hacia adelante y atrás, provocando gritos y alarma entre los pasajeros.

El tren se detuvo de manera abrupta gracias a los sistemas automáticos de seguridad que detectaron la anomalía. Según los reportes iniciales, no se registraron heridos, aunque varios usuarios reportaron golpes menores, además de crisis nerviosas.

In September my sister was on this SF MUNI train in which the conductor FALLS ASLEEP and barrels 56 MPH into traffic



She then insists that she did nothing wrong and yells at the riders to relax 😭



There’s no point in even telling you whether she got fired because you guys… pic.twitter.com/ytEMgMrJr7 — Nick Watts (@NICKWATTS__) November 11, 2025

La San Francisco Municipal Transportation Agency confirmó que el operador fue retirado inmediatamente de sus funciones mientras se realiza una investigación interna. Un portavoz del organismo explicó que “la seguridad de los pasajeros es la máxima prioridad” y que el incidente pudo deberse a fatiga laboral o falta de descanso adecuado.

Por ahora, la agencia revisa ahora los protocolos de control de turno y monitoreo de conductores, mientras los sindicatos de transporte exigen mejores condiciones laborales para evitar casos similares.

Un susto que reabre el debate sobre la seguridad en el transporte público. El video ha encendido un debate en redes sociales sobre el estrés y las largas jornadas de los operadores, especialmente en grandes ciudades donde los sistemas de transporte funcionan casi sin pausa.

Expertos en seguridad ferroviaria señalan que la automatización parcial del sistema Muni evitó una tragedia mayor, pero advierten que “la fatiga humana sigue siendo un riesgo grave en el transporte público”. El incidente en San Francisco vuelve a poner sobre la mesa una pregunta urgente sobre seguridad, responsabilidad y condiciones laborales en el transporte urbano.