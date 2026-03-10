¿Por qué no invitaron a Colombia al Escudo de las Américas? Esto dice la Casa Blanca

El gobierno de Estados Unidos inició los trabajos del Escudo de las Américas, un grupo de 17 naciones de América Latina, para realizar el combate a los cárteles del narcotráfico. No obstante, entre las naciones excluidas está Colombia.

El portazo a Bogotá: EU excluye a Colombia del Escudo de las Américas

Sobre las razones que llevaron a no invitar al gobierno de Gustavo Petro, Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, aseguró que no ven suficiente cooperación de las actuales autoridades colombianas.

“No creo que estemos viendo el nivel de cooperación que deseamos por parte del gobierno colombiano para invitarlos al evento del Escudo de las Américas, según el pacto”, afirmó la secretaria de Prensa este 10 de marzo de 2026.

#MUNDO| La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que Colombia no fue invitada al ‘Escudo de las Américas’ porque no coopera lo suficiente en la lucha contra el narcotráfico.



"No creo que todavía estemos viendo el nivel de cooperación que nos gustaría por parte… pic.twitter.com/u2ZNyjqwrw — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 10, 2026

Añadió que esperan que el Escudo de las Américas pueda expandirse “y podamos seguir invitando a más países miembros”. La exclusión de Colombia contrasta después de que hace un mes, el 3 de febrero, Petro y Trump sostuvieron un encuentro en la Casa Blanca, tras semanas de públicas diferencias sobre la captura y traslado de Nicolás Maduro, dictador depuesto de Venezuela.

¿Qué es la Coalición Anticarteles? El plan de Trump para desmantelar al narcotráfico

El 7 de marzo de 2026, Donald Trump firmó una declaración que abunda en el Escudo de las Américas, el cual es llamado la Coalición Anticarteles de las Américas, que busca la destrucción “en la mayor medida posible” de los cárteles de la droga, “de conformidad con las leyes aplicables”.

El documento abunda en la coordinación de la Unión Americana con otros países para privar de acceso territorial y de acceso al financiamiento para llevar a cabo sus actos de violencia.

Entrenamiento militar y asfixia financiera: Los pilares del nuevo pacto regional

Además, Estados Unidos destaca que “entrenará y movilizará a los ejércitos de los países socios para lograr la fuerza de combate más efectiva necesaria para desmantelar los cárteles”.

Trump resalta que los cárteles del narcotráfico, de los cuales varios ha nombrado como organizaciones terroristas, controlan territorios completos y el comercio, extorsionan los sistemas políticos y judiciales, así como tienen capacidades militares y “utilizan asesinatos y terrorismo para lograr sus fines”.

